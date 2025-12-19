📷 Stralende Oumi steelt de show aan zijde van Remco Evenepoel en teaset: "Wil je meer?"

Remco Evenepoel was op het Sportgala aanwezig samen met echtgenote Oumi en ontving al voor de vijfde keer de prijs van Sportman van het Jaar. Onvoorstelbaar voor iemand die pas 25 is.

Het is dus goed mogelijk dat Evenepoel recordhouder Eddy Merckx nog evenaart of zelfs voorbijsteekt. 'De kannibaal' werd immers zes keer Sportman van het Jaar. Als Evenepoel in dat opzet slaagt, betekent dit dat er zeker nog een paar uitstekende jaren volgen in zijn carrière. Dan zal Remco dit ook mee aan Oumi te danken hebben.

Dat beseft de wereldkampioen tijdrijden maar al te goed. Na het winnen van deze verkiezing had Remco erg lovende woorden voor zijn echtgenote. Er zijn inmiddels wel al wat beelden de revue gepasseerd van het Sportgala, onder andere van op de rode loper. Toch vermoedt Oumi dat er nog interesse is om meer foto's van op het Sportgala te zien.

Oumi heeft het bij het rechte eind

Ze teaset dan ook op haar Instagrampagina: "Wil je meer?" Oumi heeft het bij het rechte eind dat het antwoord op deze vraag uitsluitend positief is. Ze laat dan ook een hele reeks foto's los op sociale media, via een post op haar Instagrampagina en ook via haar Instagram Stories. Oumi was ongetwijfeld één van de sterren van de avond.

Het moet gezegd: met haar bordeauxrode jurk en ook een rood bijpassend handtasje kwam Oumi weer heel erg modieus voor de dag. Het levert de echtgenote van Remco dan ook een hele boel complimenten op. Onder andere BV'er Eline De Munck, bekend als actrice, zangeres en presentatrice, prijst Oumi: "Wat zie je er prachtig uit!"



Remco en Oumi weer ervaring rijker

Daar zal Remco Evenepoel het zeker en vast volmondig mee eens zijn. Evenepoel kwam er zelf uiteraard ook goed voor en het winnen van de trofee heeft hem nog wat extra glans gegeven. Weer een ervaring om niet snel te vergeten voor het koppel.