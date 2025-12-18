Van Aert zet harde training in de verf, maar Campenaerts steelt de show als grappige Grote Smurf

Van Aert zet harde training in de verf, maar Campenaerts steelt de show als grappige Grote Smurf
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Bij Visma-Lease a Bike komen ploegmaats Wout van Aert en Victor Campenaerts prima overeen. Al kan Campenaerts ook in zijn eentje een merkwaardige indruk maken.

Dat is gebleken uit het weekoverzicht op Instagram van Wout van Aert, dat hij een paar dagen geleden online plaatste. Deze keer ging het om foto's en filmpjes die een overzicht gaven van wat Van Aert in 'week 50' gedaan had. Toen vertoefde hij duidelijk nog in Spanje. De duim ging bij Van Aert zelf alvast omhoog: hij had er zin in.

Nochtans stonden er ook zware trainingsritten op het programma. Dat geeft één van de afbeeldingen ook wel aan. Door het profiel van de trainingstocht wist Van Aert hoe pittig het ging worden. Nadat het in de eerste veertig kilometer op en af ging, zou het daarna wel veel steiler naar omhoog gaan. Klimmen geblazen dus voor Van Aert.

Gemiddelde Van Aert de hoogte in gejaagd

Er zou tijdens deze training een maximale hoogte van 338 meter bereikt worden en een hoogteverschil van 1495 hoogtemeters worden afgelegd. "1495m hoogteverschil is aanzienlijk hoger dan je gemiddelde (168 m). Een flinke klim", kreeg van Aert te lezen in een melding. Beter dit op voorhand te weten dan voor verrassingen te komen te staan.

Eén van de meer ludieke foto's neemt Van Aert van niemand minder dan Victor Campenaerts, die geconcentreerd op zijn telefoon aan het kijken is. Dat doet Voscnor terwijl hij een grote rode muts draagt die we in België kennen van de Grote Smurf. Al kan Campenaerts zo in de huidige periode ook wel doorgaan voor Kerstman.

Uit dit weekoverzicht op Instagram kon ook geconcludeerd worden dat Van Aert & co in Spanje op stormweer getrakteerd werden. U kon eerder al lezen wat storm Emilia betekende voor Van Aert en zijn ploegmaats op stage.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert
Victor Campenaerts

Meer nieuws

Benji Naesen heeft oproep voor Evenepoel: analist vindt dat Remco dit moet doen

Benji Naesen heeft oproep voor Evenepoel: analist vindt dat Remco dit moet doen

20:30
Aanwinst wacht nog op ontmoeting met Van der Poel, maar geeft gevolg aan oproep broers Roodhooft

Aanwinst wacht nog op ontmoeting met Van der Poel, maar geeft gevolg aan oproep broers Roodhooft

19:00
Benoot geeft uitleg bij speciale herinnering na overwinning Van Aert

Benoot geeft uitleg bij speciale herinnering na overwinning Van Aert

16:00
Remco Evenepoel mikt op vooruitgang bergop en dan is dit de test om zich te bewijzen

Remco Evenepoel mikt op vooruitgang bergop en dan is dit de test om zich te bewijzen

18:00
"Dat gaat niet lukken": nieuwe ploeg Evenepoel en zijn CEO onder vuur genomen na Vermeersch-uitspraak

"Dat gaat niet lukken": nieuwe ploeg Evenepoel en zijn CEO onder vuur genomen na Vermeersch-uitspraak

17:00
Aangekondigd als loodzwaar (ook zwaarder dan toen Evenepoel won): ploegleider Van Aert waarschuwt

Aangekondigd als loodzwaar (ook zwaarder dan toen Evenepoel won): ploegleider Van Aert waarschuwt

15:00
Mathieu van der Poel stuit opnieuw op dezelfde klepper en grijpt weer naast prestigieuze prijs

Mathieu van der Poel stuit opnieuw op dezelfde klepper en grijpt weer naast prestigieuze prijs

14:00
"Dat is niet normaal": Verdonschot onthult dé reden waarom ze stopt

"Dat is niet normaal": Verdonschot onthult dé reden waarom ze stopt

13:30
"Waarom niet?": onbegrip over keuzes van Remco Evenepoel

"Waarom niet?": onbegrip over keuzes van Remco Evenepoel

13:00
"Ik ben hier niet toevallig": ex-Tourwinnaar Andy Schleck keert terug bij ex-ploeg

"Ik ben hier niet toevallig": ex-Tourwinnaar Andy Schleck keert terug bij ex-ploeg

12:30
Stopt hij met koersen? Chris Froome komt met verrassende verklaring

Stopt hij met koersen? Chris Froome komt met verrassende verklaring

12:00
Flanders Classics in zijn nopjes dankzij Van der Poel en Van Aert

Flanders Classics in zijn nopjes dankzij Van der Poel en Van Aert

07:31
Ruben Van Gucht krijgt opnieuw rijverbod en boete én verschijnt nog eens voor de politierechtbank

Ruben Van Gucht krijgt opnieuw rijverbod en boete én verschijnt nog eens voor de politierechtbank

11:00
Geen duel met Van der Poel: Vervecken vreest wederkerend probleem bij Van Aert

Geen duel met Van der Poel: Vervecken vreest wederkerend probleem bij Van Aert

07:00
Del Toro kopman met Pogacar in de Tour? UAE onthult het plan

Del Toro kopman met Pogacar in de Tour? UAE onthult het plan

10:00
Gouden raad van Herygers: groot gevaar loert voor Thibau Nys

Gouden raad van Herygers: groot gevaar loert voor Thibau Nys

09:00
Del Grosso pas veertiende in Namen: Roodhooft zegt waar het op staat

Del Grosso pas veertiende in Namen: Roodhooft zegt waar het op staat

08:30
"Staat voor mij buiten kijf": Bakelants klaar en duidelijk over Evenepoel

"Staat voor mij buiten kijf": Bakelants klaar en duidelijk over Evenepoel

08:00
📷 Klaar voor duel met Van der Poel? Van Aert laat van zich horen

📷 Klaar voor duel met Van der Poel? Van Aert laat van zich horen

17/12
Allebei op rij drie: Van der Poel en Van Aert krijgen goed nieuws uit Antwerpen

Allebei op rij drie: Van der Poel en Van Aert krijgen goed nieuws uit Antwerpen

17/12
Eerste duel Van der Poel-Van Aert: Herygers heeft geen goed nieuws

Eerste duel Van der Poel-Van Aert: Herygers heeft geen goed nieuws

17/12
Definitieve schorsing: UCI zet dopingzondaar vier jaar aan de kant

Definitieve schorsing: UCI zet dopingzondaar vier jaar aan de kant

17/12
"Stond niet op de planning": ongewoon debuut voor Evenepoel in 2026

"Stond niet op de planning": ongewoon debuut voor Evenepoel in 2026

17/12
Ondanks bijzonder moeilijke periode: Brand zegt waarom ze blijft crossen

Ondanks bijzonder moeilijke periode: Brand zegt waarom ze blijft crossen

17/12
Eddy Merckx al een jaar op de sukkel: de Kannibaal onthult zijn grootste hoop

Eddy Merckx al een jaar op de sukkel: de Kannibaal onthult zijn grootste hoop

17/12
Spat Tourdroom uiteen? Unibet Rose Rockets krijgt eerste tegenslag

Spat Tourdroom uiteen? Unibet Rose Rockets krijgt eerste tegenslag

17/12
🎥 "Grote doelen, grote plannen": Sven Nys deelt contractverlenging uit

🎥 "Grote doelen, grote plannen": Sven Nys deelt contractverlenging uit

17/12
Van Aert te oud? Ex-renner ziet Visma-Lease a Bike juiste keuze maken

Van Aert te oud? Ex-renner ziet Visma-Lease a Bike juiste keuze maken

17/12
"Teleurgesteld": Remco Evenepoel windt er geen doekjes om

"Teleurgesteld": Remco Evenepoel windt er geen doekjes om

17/12
📷 Geen controversiële 'regenboog' meer: Kim Le Court ziet er plots helemaal anders uit

📷 Geen controversiële 'regenboog' meer: Kim Le Court ziet er plots helemaal anders uit

17/12
Verdonschot zegt veldrijden vaarwel én solliciteerde al voor verassende nieuwe job

Verdonschot zegt veldrijden vaarwel én solliciteerde al voor verassende nieuwe job

17/12
Stevige cadeaus van Pogacar bij Tourzege? Wellens onthult de waarheid

Stevige cadeaus van Pogacar bij Tourzege? Wellens onthult de waarheid

17/12
Van Lotto naar Bahrain: Segaert draait niet rond de pot over reden transfer

Van Lotto naar Bahrain: Segaert draait niet rond de pot over reden transfer

17/12
Brennan van zijn sokken geblazen door Van der Poel: "Nog nooit gezien"

Brennan van zijn sokken geblazen door Van der Poel: "Nog nooit gezien"

16/12
Transfer van Evenepoel: CEO onthult wat Lipowitz daar écht van denkt

Transfer van Evenepoel: CEO onthult wat Lipowitz daar écht van denkt

17/12
Laura Verdonschot (29) hakt de knoop door: "Kan ik me niet meer inbeelden"

Laura Verdonschot (29) hakt de knoop door: "Kan ik me niet meer inbeelden"

17/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Laura Verdonschot Paul Herygers Thibau Nys Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Rasmussen Eli Iserbyt Mads Pedersen Andy Schleck Niels Albert Grischa Niermann Tiesj Benoot Ryan Kamp Bobbie Traksel Juan Ayuso Loic Segaert Gianni Vermeersch Mattias Skjelmose

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved