Van Aert zet harde training in de verf, maar Campenaerts steelt de show als grappige Grote Smurf

Bij Visma-Lease a Bike komen ploegmaats Wout van Aert en Victor Campenaerts prima overeen. Al kan Campenaerts ook in zijn eentje een merkwaardige indruk maken.

Dat is gebleken uit het weekoverzicht op Instagram van Wout van Aert, dat hij een paar dagen geleden online plaatste. Deze keer ging het om foto's en filmpjes die een overzicht gaven van wat Van Aert in 'week 50' gedaan had. Toen vertoefde hij duidelijk nog in Spanje. De duim ging bij Van Aert zelf alvast omhoog: hij had er zin in.

Nochtans stonden er ook zware trainingsritten op het programma. Dat geeft één van de afbeeldingen ook wel aan. Door het profiel van de trainingstocht wist Van Aert hoe pittig het ging worden. Nadat het in de eerste veertig kilometer op en af ging, zou het daarna wel veel steiler naar omhoog gaan. Klimmen geblazen dus voor Van Aert.

Gemiddelde Van Aert de hoogte in gejaagd

Er zou tijdens deze training een maximale hoogte van 338 meter bereikt worden en een hoogteverschil van 1495 hoogtemeters worden afgelegd. "1495m hoogteverschil is aanzienlijk hoger dan je gemiddelde (168 m). Een flinke klim", kreeg van Aert te lezen in een melding. Beter dit op voorhand te weten dan voor verrassingen te komen te staan.

Eén van de meer ludieke foto's neemt Van Aert van niemand minder dan Victor Campenaerts, die geconcentreerd op zijn telefoon aan het kijken is. Dat doet Voscnor terwijl hij een grote rode muts draagt die we in België kennen van de Grote Smurf. Al kan Campenaerts zo in de huidige periode ook wel doorgaan voor Kerstman.

Uit dit weekoverzicht op Instagram kon ook geconcludeerd worden dat Van Aert & co in Spanje op stormweer getrakteerd werden. U kon eerder al lezen wat storm Emilia betekende voor Van Aert en zijn ploegmaats op stage.