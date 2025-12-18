Aanwinst wacht nog op ontmoeting met Van der Poel, maar geeft gevolg aan oproep broers Roodhooft

Foto: © photonews

De broers Roodhooft hebben de toekomst van hun ploeg verzekerd door hun overeenkomst met Premier Tech. Er is ook gedacht aan de ondersteuning voor kopman Mathieu van der Poel.

Heel wat schoon volk verlaat de ploeg die volgend jaar bekend zal staan onder de naam Alpecin-Premier Tech. Er is echter ook op inkomend vlak werk geleverd om de ploeg voldoende te stofferen. Zo is met Florian Sénéchal iemand in huis gehaald die het klapen van de zweep kent en wel weet hoe te functioneren in een team met focus op de klassiekers.

Toen de Fransman eind 2023 Soudal Quick-Step inruilde voor Arkéa-B&B Hotels, leek hem enkel nog een aantal jaren bij een bescheiden ploeg te wachten. Op zijn 32ste wordt hij echter nog ploegmaat van niemand minder dan Mathieu van der Poel. Hij zal opnieuw voor een Belgische ploeg rijden en had het over zijn overstap bij France Bleu.

Van der Poel richt zich nu op de cross

Sénéchal neemt deel aan het trainingskamp van Alpecin-Premier Tech in Benicasim. "Het werd sterk aanbevolen om er hier bij te zijn voor de eerste kennismakingen", legt hij uit. De grote afwezige op dit trainingskamp is echter ... kopman Mathieu van der Poel. Die is ondertussen alweer naar België teruggekeerd, onder meer voor het veldrijden.

Het eerste zaadje voor de transfer van Sénéchal werd al geplant in 2024. "Ik had contacten met Canyon France." Canyon is natuurlijk de fietsleverancier van Alpecin-Deceuninck. "Ik zei hen dat ik er wel voor open stond om naar de ploeg van de broers Roodhooft te gaan in de toekomst. Het is op een heel natuurlijke wijze tot stand gekomen in 2025."

De Omloop zeker op kalender van Sénéchal

Sénéchal denkt dat hij perfect bij de ploeg zal passen. "Het is een ploeg die leeft van de klassiekers en van de sprints. Ik hou van de manier van werken, ik herken mezelf in de Belgische mentaliteit." Sénéchal rijdt al zeker de UAE Tour en de Omloop. 

