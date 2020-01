Alvarado doet er na een mooie tweestrijd een overwinning bij

De derde editie van de cross in Gullegem heeft bij de vrouwen alvast een mooie wedstrijd opgeleverd. Zoals verwacht waren het opnieuw de Nederlandse dames die de lakens uitdeelden. Alvarado streed met Kastelijn voor de zege en klaarde de klus in de sprint.

De start was amper gegeven of Gullegem of de waardeverhoudingen werden al duidelijk. Kastelijn nam in het eerste wedstrijdgedeelte volop het initiatief, zonder omkijken. Enkel Alvarado kon met haar mee. Achter de twee leidsters vormden Van Anrooij en Fahringer het achtervolgende duo. Van Loy reed op de vijfde positie rond. Achter haar gaapte een grote kloof.

Van Fahringer is geweten dat ze een enorme power kan ontwikkelen, maar wel geregeld technische foutjes maakt. Na een eerste schuivertje moest ze Van Anrooij laten gaan. Even voorbij de materiaalpost zwiepte Kastelijn na een diep spoor ook naar de zijkant en bracht zo Alvarado mee ten val.

FAHRINGER NAAR VAN ANROOIJ

Beide veldrijdsters gingen wel samen door. Alvarado ging in de loop van de wedstrijd toch het tempo bepalen. Daardoor nam het kopduo verder afstand van Van Anrooij. De winnares van de recente cross in Pétange kreeg zelfs opnieuw het gezelschap van Fahringer.

Pech was er in deze wedstrijd voor Alicia Franck, die na contact met een houten paaltje hard neerging. De 25-jarige renster kon toch weer verder. Voorin waren het nog twee mooie duels die het publiek te zien kreeg. Van Anrooij nam met de slotronde in zicht al een kleine voorsprong en nam nadien nog verder afstand van haar Amerikaanse belaagster. Het leverde de youngster de derde plaats op.

MEESTE OVERSCHOT BIJ ALVARADO

In de strijd om de overwinning geraakte Alvarado beter door een moeilijke passage, maar Kastelijn repte zich toch weer in het spoor van de renster van Alpecin-Fenix. Alvarado had dan wel nog het meeste over op het einde en spurtte overtuigend naar haar elfde overwinning van het seizoen. Na Van Anrooij maakten Fahringer en Van Loy de top vijf compleet.