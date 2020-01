Mathieu van der Poel opgetogen over grote opkomst van publiek: "Wout brengt ook veel supporters mee"

Dat winnende gevoel: daar doet ook Mathieu van der Poel het natuurlijk voor, al is het al lang niet nieuw meer in het veldrijden. Het is wellicht nog een tikkeltje mogelijk wanneer het gebeurt voor de ogen van een massa volk, zoals het in Gullegem het geval was.

Van der Poel leek het eerste gedeelte van de wedstrijd wel een afwachtende houding aan te nemen. "Ik denk dat het tempo zeker hoog genoeg lag", liet hij zich achteraf bij PlaySports ontvallen. Volgens andere renners speelde de wind ook af en toe een rol. "Er was één langer stuk waar er wind stond. Voorts stond er zoveel volk dat je wel goed beschut werd."

200 MAN AAN DE KASSA BIJ HET INRIJDEN

Dat was misschien dé conclusie van de veldrit in Gullegem: de cross leeft. Dat de fans zo massaal aanwezig waren, was ook de veldrijders niet ontgaan. "Dat is nu al de latste vijf of zes crossen zo. Dit was één van de drukst bezochte crossen van het seizoen. Toen ik ging inrijden, stond er tweehonderd man aan de kassa aan te schuiven. Je merkt ook tijdens de wedstrijd dat de cross leeft."

Volgens Van der Poel speelt de factor-Van Aert daar zeker ook een rol in. "Wout brengt ook veel supporters mee." De mening van de wereldkampioen over het heroptreden van Van Aert is sinds Loenhout overigens nog niet veranderd. "Ik vond dat hij het goed deed."