Toon Aerts reageert op zijn 'nieuwe' crossploeg vanaf 1 januari

Vanaf 1 januari start een nieuw veldritproject onder gezamenlijke vlag. De fusie van Lotto en Intermarché heeft ook zijn gevolgen voor het veldrijden.

Start van het nieuwe team

Na de fusie van Lotto en Intermarché op de weg gaan crossploegen Deschacht-Hens CX en Charles Liégeois Roastery CX samen door het leven als een nieuwe ploeg. Vanaf 1 januari verschijnen Aerts, Van de Putte, Brouwers, Vervloet en drie beloften in de nieuwe uitrusting.

De Grote Prijs Sven Nys in Baal wordt de eerste wedstrijd waarin fusieteam Charles Liégeois-Deschacht zichtbaar wordt. Aerts, Van de Putte en Marchand vertegenwoordigen daar de nieuwe kleuren. De wedstrijd geldt als een eerste testmoment voor de volledige structuur.

Stabiliteit en toekomstplan

De Luikse koffiebranderij blijft de komende drie jaar hoofdsponsor. Dat biedt het team extra stabiliteit en een duidelijk toekomstperspectief. De verlengde samenwerking met Lotto-Intermarché moet de sportieve en organisatorische groei ondersteunen.

Volgens de ploegleiding creëert de combinatie van partners een stevig fundament. De focus ligt op verdere uitbouw van de werking en het versterken van de rennerskern. De ploeg ziet 1 januari als een logisch startpunt voor de nieuwe fase.

Reactie van Toon Aerts

Aerts benadrukt dat de fusie een meerwaarde vormt. “De versterking van Charles Liégeois Roastery bij Deschacht-Hens betekent een mooie vooruitgang voor ons team”, zegt hij bij Star Sport TV. Zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van het project is groot.





Hij verwijst naar de periode waarin zijn broer voor Charles Liégeois reed. “Mijn broer Thijs verdedigde drie seizoenen lang de kleuren van Charles Liégois Roastery, dus volgde ik de ontwikkeling van het team vanop de eerste rij”, besluit hij. De combinatie van beide structuren moet volgens hem leiden tot een ploeg die de hele winter competitief blijft.