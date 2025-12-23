Bavo fietst 24 uur op wielerpiste in Gent: dit brengt het op voor De Warmste Week

Bavo fietst 24 uur op wielerpiste in Gent: dit brengt het op voor De Warmste Week

De actie '24 uur van Bavo' bracht een aanzienlijk bedrag op voor De Warmste Week. De piste in Gent vormde het decor voor een etmaal onafgebroken fietsen.

Opkomst en verloop van de actie

Tijdens het weekend van 13 en 14 december verzamelde Bavo Mortier 1.400 deelnemers in het Wielercentrum Eddy Merckx. De groep reed samen 24 uur lang rondjes op de piste, met ondersteuning van enkele bekende gasten en collega’s.

Mortier zelf werkte een groot aantal rondes af en bereikte uiteindelijk 1.215 passages, goed voor 303,75 kilometer. De actie werd opgezet om een bijdrage te leveren aan De Warmste Week en kreeg brede steun van aanwezige sportievelingen.

Bekendmaking van het eindbedrag

Aan het einde van de actie werd duidelijk hoeveel de inspanning had opgeleverd. “De tranen springen in mijn ogen”, klonk het op Sporza. Het bedrag van 22.691 euro werd door Sport Vlaanderen officieel overhandigd.

De cheque vormde het sluitstuk van een intense inspanning. Mortier gaf aan dat hij tevreden was dat de actie een duidelijke link legde tussen sport en solidariteit. “Ik ben heel blij dat we De Warmste Week hebben kunnen verbinden met sport.”

Impact op deelnemers

Volgens Mortier zorgde de actie ervoor dat veel mensen voor het eerst kennismaakten met baanwielrennen. Hij vertelde dat veel mensen blij waren om het eens te doen. De laagdrempeligheid van het initiatief speelde daarbij een rol.

Deelnemers konden op elk moment aansluiten, wat de toegankelijkheid verder verhoogde. De piste in Gent bleek een geschikte locatie om een groot publiek te ontvangen. Mortier besloot met een sportieve aanbeveling. “Je kan altijd eens fietsen op de piste in Gent of Zolder. Het is fantastisch om te doen”, besloot hij.

