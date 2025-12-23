Jasper Philipsen krijgt belangrijke waarschuwing van collega en landgenoot

Milan Fretin blikt terug op een seizoen met sterke prestaties en duidelijke fouten. Zijn analyse vormt de basis voor zijn plannen richting 2026.

Evaluatie van het voorbije jaar

Fretin behaalde in 2025 meerdere ereplaatsen, maar ziet ook beslissingen die volgens hem verkeerd uitpakten. “We hadden me beter niet uit de Giro gehaald na 2 weken”, vertelt hij aan Sporza. De keuze om vroegtijdig te stoppen had gevolgen voor zijn herstel.

In de weken nadien voelde hij dat de opeenvolging van wedstrijden zonder rustperiode hem beperkte. “Mentaal was ik niet fris genoeg.” Daardoor bleef zijn puntenoogst na de Giro beperkt. Begin juli liep het opnieuw mis tijdens een hoogtestage. “Verkeerd getraind.” Hij besluit dat voorbereiden in Spanje beter aansluit bij zijn fysieke behoeften dan werken in het hooggebergte.

Vooruitblik op 2026

Voor het nieuwe seizoen blijft zijn programma grotendeels gelijk. De klassiekers blijven daarbij een belangrijk doel. Zijn sprintambities groeien verder. Hij verwijst naar zijn eerdere ritzege en stelt dat die hem vertrouwen gaf, gezien de tegenstanders die hij toen klopte.

Om dichter bij de absolute topsprinters te komen, rekent hij op extra ondersteuning. Fretin verduidelijkt zijn nieuwe sprintstructuur. “Vorig jaar stond ik er in de sprints meestal alleen voor, maar nu ga ik telkens 2 vaste pionnen bij me hebben in de sprints met Piet Allegaert en Alex Kirsch.” Daarnaast werkte hij extra aan kracht en explosiviteit.

Nieuwe doelen en Tourdebuut


De extra trainingen moeten hem helpen in de laatste meters, waar volgens hem renners als Philipsen en Milan sneller zijn. En Philipsen kloppen blijft een groot doel en waarom niet in de grootste koers van het jaar? “Normaal gezien ga ik voor het eerst de Tour rijden”, besluit Fretin.

