'Toptransfer is een feit: een aanbod dat zijn huidige ploeg niet kon weigeren'

De transfer van Oscar Onley naar Ineos Grenadiers is afgerond. Voor Picnic PostNL betekent dit een financiële injectie maar wel het verlies van een renner die ze liever hadden gehouden.

Financiële impact en historiek

De Nederlandse ploeg ontvangt een bedrag van net geen zes miljoen euro voor Onley, zo meldt wielerjournalist Daniel Benson. Dat maakt Picnic PostNL tot een van de weinige WorldTour-teams met een structurele transferinkomstenstroom.

Vergelijkbare bedragen zijn zeldzaam. Enkel UAE Team Emirates-XRG benadert dit niveau, met de transfer van Juan Ayuso naar Lidl-Trek. In de meeste gevallen blijven dergelijke inkomsten uit, zeker bij ploegen die afhankelijk zijn van sponsorbudgetten.

Strategische keuze en timing

De ploeg had Onley liever nog een seizoen gehouden. Er werd overwogen om zijn contract tot eind 2026 uit te dienen. Door zijn uitgesproken wens om te vertrekken en het risico op waardeverlies, werd gekozen voor een directe verkoop.

De timing van de deal voorkomt dat Ineos zich elders zou oriënteren. De financiële opbrengst biedt Picnic PostNL ruimte om toekomstige tekorten op te vangen en hun werking te stabiliseren.

Sportieve gevolgen en precedent



Het vertrek van Onley is sportief wel een groot verlies. In tegenstelling tot eerdere transfers waarbij de ploeg afscheid nam van renners als Dumoulin, Kittel of Hirschi, was er nu geen sprake van een gewenste exit. De Schotse renner had een vaste plaats in de toekomstplannen.