Onderschatting? Zo reageert Wout van Aert op zijn sprintnederlaag

In Heusden‑Zolder miste Wout van Aert zijn eerste overwinning van het seizoen na een sprint met Tibor Del Grosso. Na afloop gaf hij een evaluatie van zijn wedstrijd en de beslissende fase.

Analyse van de wedstrijdsituatie

Van Aert omschreef de finish als bijzonder nipt. “Natuurlijk is het balen, na zo'n close finish”, zei hij bij Het Laatste Nieuws. De strijd bleef tot diep in de koers gesloten en de ontknoping viel pas in de sprint.

Halverwege probeerde hij de wedstrijd naar zich toe te trekken. “Halfweg koers heb ik de wedstrijd opengebroken met Tibor Del Grosso. Maar ik kon hem niet lossen en toen hij op kop reed, voelde ik dat we elkaar waard waren.” De twee bleven aan elkaar gewaagd.

Beslissende fase in de slotronde

In de laatste halve ronde probeerde Van Aert nog een fout uit te lokken. “In de laatste halve ronde heb ik geprobeerd om het initiatief te nemen en hem in de fout te dwingen, maar dat lukte niet.” De sprint werd daardoor onvermijdelijk.

De omstandigheden maakten het lastig om vroeg te openen. Het was volop tegenwind, wat het moeilijk maakte om het vanop de kop te doen.” Hij gaf aan dat een eerdere versnelling risico’s inhield.

De sprint bleef tot op de meet spannend. “Het was pure sport, naast elkaar. En uiteindelijk heel nipt.” De uitkomst viel in het voordeel van Del Grosso, die het juiste moment vond. Van Aert benadrukte dat hij zijn tegenstander niet heeft onderschat. “Ik weet dat Tibor een toptalent is. Dat heeft hij vandaag nog eens bewezen”, besloot onze landgenoot.