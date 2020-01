Wout van Aert ontspannen en zelfkritisch in aanloop naar BK: "Ik maak nog veel fouten"

Uitstekend beginnen, zijn stek in de subtop verzekeren en dan zwoegen op het einde: dat is zowat het beeld van Wout van Aert in zijn eerste twee crossen. Het is al mooi dat hij op dit ogenblik reeds zo'n goed niveau haalt. Op het BK heeft hij niets te verliezen, meent Van Aert.

"Ik had niet de meest frisse benen. In de eerste helft van de cross kon ik vooraan meerijden. Dat was goed", beschreef Van Aert bij PlaySports zijn gevoel na de wedstrijd in Gullegem. Hij is wel niet blind voor wat nog beter kan. "Ik maak nog heel veel fouten. Als ik zou optellen wat ik verlies in de bochten, dat is te veel. Ik moet het nog niet hebben van de grote conditie, het zou dan mooi meegenomen zijn als ik minder fouten zou maken."

Er was fantastisch veel volk

Van Aert hoopt met meer specifieke training dat echte crossgevoel te geven. "De uren in het veld zijn er nog niet zoveel. Ik heb deze week wel iets meer in het veld getraind om dat te compenseren, maar ik heb nog extra uren nodig." In elk geval zal de cross in Gullegem ook wel geholpen hebben en heeft hij zich weer volop geamuseerd. "Er was fantastisch veel volk, het is leuk om te voelen dat de cross zo leeft."

Met een vijfde en een vierde plaats trekt hij naar het BK. Wat is daar mogelijk? "Ik denk dat de buitenwereld er meer mee bezig is dan ikzelf. Ik kijk wel uit naar het BK. Ik heb niets te verliezen, dat is een leuke uitgangspositie."