Iserbyt vecht er tegen, Verdonschot stopt weldra: dit is het grote probleem dat hen teistert

Voor Laura Verdonschot betekent het al het einde van haar carrière. Bij Eli Iserbyt is het zover nog niet en hopelijk moet het ook niet zover komen. Wel is het zo dat hij al maanden genoodzaakt aan de kant blijft.

Ze moesten allebei geopereerd worden vanwege een vernauwde bekkenslagader en dat zou een blessure blijken met een erg langdurige impact. Ze zijn ook niet de enige personen uit de wielersport die hiermee te maken kregen. Daarom vroeg Sporza Daily aan een specialist wat nu eigenlijk het grote probleem is met deze blessure. 

"De medische term is endofibrose van de bekkenslagader", zegt Roel Beelen, vaatchirurg voor het OLV Ziekenhuis in Aalst. Beelen behandelde Iserbyt en weet waar het over gaat. "In de volksmond wordt dat "een knik" genoemd, maar eigenlijk is het complexer. Het komt vooral voor bij sporters die een diepe heupbeweging maken, zoals fietsers en schaatsers."

Wielrenners zijn er vatbaar voor

Renners of rensters zijn er vatbaar voor. "Door een ongelukkige anatomische variant ligt bij sommige sporters de bekkenslagader zeer dicht bij hun psoasspier; dat is de spier die de heup doet plooien. Bij de fiets- of schaatsbeweging wordt dat bloedvat voortdurend afgeknikt. Naarmate het langer duurt, zal het bloedvat intrinsiek beschadigd raken."

Dat is uiteraard de situatie die je ten allen tijde wil vermijden, onderstreept Beelen. "Dan krijg je verlittekening, die steeds erger wordt. De opening van het bloedvat wordt kleiner, waardoor ook de doorstroming van het bloed vermindert." Bij jonge renners is het wel mogelijk dat de bloedstroom naar het been enkel belemmerd wordt. 

Bikefitting helpt niet bij Verdonschot

Lees ook... "Dat is niet normaal": Verdonschot onthult dé reden waarom ze stopt
Het zal vaker voorkomen bij wegwielrenners dan bij veldrijders, maar bij crossers manifesteert het zich erger, vanwege de constante hoge intensiteit. Een operatie is een drastische ingreep, maar eerst wordt er vaak gekeken richting bikefitting. "5 tot 7 op 10 wielrenners wordt al geholpen met bikefitting", aldus Beelen. Dan blijft er wel nog altijd 3 op 10 over. Laura Verdonschot zit in die laatste categorie.

