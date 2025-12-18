🎥 Aanzet om Van der Poel te kloppen of hapert Van Aert straks? Deze beelden geven al indicatie

Thibau Nys maakte het Mathieu van der Poel al knap lastig, maar Wout van Aert blijft toch de grootste Belgische hoop om de Nederlander te kloppen in het veld. Van Aert traint alvast offroad, met de cross van Antwerpen in aantocht.

Zaterdag staat Wout van Aert in Antwerpen aan de start voor de eerste veldrit van het seizoen. Die levert meteen een clash tussen hem en eeuwige rivaal Mathieu van der Poel op. Net zoals Van der Poel houdt Van Aert voorafgaand aan zijn seizoensdebuut geen veelvuldige trainingen in het veld, maar een paar trainingen zijn wel aangewezen.

Daarom is Van Aert eerder deze week naar de bossen van Lichtaart getrokken, voor wat hij zelf omschreef als zijn eerste schooldag. Het was een eerste keer trainen in veldritomstandigheden, terwijl het echte werk toch al redelijk snel weer volgt. Van Aert werkte deze trainiing af in het gezelschap van één van zijn beste vrienden: Daan Soete.

Soete in het spoor van Van Aert

Die laatste heeft beelden van de training op Instagram geplaatst. Zo kunnen we dus zien hoe Soete trainde aan de zijde van Van Aert, of beter gezegd in het spoor van Van Aert. Meestal reed Soete immers achter Van Aert en moest hij toch een paar lengten toegeven op de renner van Visma-Lease a Bike. Het zag er dus best goed uit bij WVA.

We vragen ons uiteraard allemaal af welk niveau Van Aert dit weekend meteen zal halen. Zo denkt Erwin Vervecken dat Van Aert er toch wat zou moeten inkomen. Op training haperde Van Aert alvast een keertje in het zand, wat Soete toch de kans gaf om hem eens te passeren. Dit allemaal op de tonen van Prada, de bekende song van Cassö, D-Block Europe en Raye.



Lees ook... Deze crosser legt de lat hoger en daagt zichzelf uit tegen Van der Poel en Van Aert›

Blijft Van Aert foutloos?

Het is uiteraard moeilijk om hier veel uit te concluderen. Als we toch iets mogen besluiten uit deze beelden, is het dat er zaterdag een goede maar wellicht geen foutloze Van Aert verwacht mag worden. Waarschijnlijk zal het wel nodig zijn om foutloos te blijven om Van der Poel te kloppen.