Deze crosser legt de lat hoger en daagt zichzelf uit tegen Van der Poel en Van Aert

Mathieu van der Poel en Wout van Aert prikkelen de ambities van de andere crossers. Zo is de hoop aanwezig bij Ryan Kamp om binnenkort zijn grenzen nog eens te kunnen verleggen.

Van der Poel en Van Aert mogen op basis van hun talent het hoogst mikken, maar ook de andere crossers koesteren hun eigen ambities en doelstellingen. Zo had Ryan Kamp vorig seizoen het doel gesteld om top tien te rijden in een Wereldbekermanche. Dat lukte hem in Hoogerheide. Dit seizoen haalde hij het podium in een tv-cross.

Dat kon de Nederlander afvinken na de Exact Cross in Kortrijk, waar hij derde werd. Dat resultaat behaalde Kamp na een bewogen wedstrijd, met enkele akkefietjes waar hij en Michael Vanthourenhout bij betrokken waren. Kamp en Vanthourenhout hadden elk hun eigen relaas van het verloop. Afwachten maar of die spanningen nog een rol spelen.

Kamp gaat voor top 10 in WB-cross met Mathieu en Wout

In elk geval heeft Kamp zijn doelstelling van weleer weer opgepikt, met daar nog een extra uitdaging aan toegevoegd. Dat onthult hij bij In De Leiderstrui. "Ik streef ernaar om nu als Mathieu erbij is, en straks Wout erbij is - en dat gaat natuurlijk lastig worden - een keer die top tien in een Wereldbeker vast te houden. Dat is dan al heel goed denk ik."

Kamp is prima in vorm, maar vindt dit al wel een voldoende ambitieuze doelstelling. Om top tien te kunnen rijden in een Wereldbekermanche met Van der Poel en Van Aert, moeten de andere crossers al twee plaatsen beter doen dan ze anders zouden moeten doen. Bovendien doen er zich ook niet zo heel veel kansen voor om in dit opzet te slagen.

Kamp heeft een goede dag nodig

Door hun beperkte programma rijden Van der Poel en Van Aert immers niet veel Wereldbekercrossen. Zijn zesde en vierde plaats uit Tabor en Terralba bewijst dat Kamp op een goede dag wel enige marge heeft. In Flamanville viel hij echter buiten de top tien en in Namen zelfs buiten de top dertig.