Wout van Aert blikt terug op frustrerende teleurstellingen: "Het verprutst, het was mentaal lastig"

Terwijl Wout van Aert zich opmaakt voor zijn eerste veldrit, is het ook tijd om terug te blikken op het voorbije wegseizoen. Dat brengt een paar teleurstellingen met zich mee.

Van Aert weet nog hoe hij na een herstelperiode na zijn crashes in de Vuelta en een anonieme Omloop zich op de Teide voorbereidde op het voorjaar. Hij verwachtte in goede vorm aan de start van de E3 te komen. "Dat was een vrij moeilijke koers", getuigt hij in Inside the Beehive, de podcast op het YouTube-account van Visma-Lease a Bike.

"Normaal is het geen probleem om twee dagen voor een koers van hoogte te komen, maar ik had voordien een gebrek aan een vertrouwensboost. Daardoor was het mentaal lastig om een week voor de Ronde van Vlaanderen, het grote doel, niet het gevoel te hebben waar ik naar zocht." Het zou logisch zijn om daar ongerust van te worden.

Ontgoocheld na Dwars door Vlaanderen

In Dwars door Vlaanderen voelde Van Aert zich veel beter. "We weten hoe die koers is afgelopen", lacht hij wat groen. "Dat was niet hoe we het wilden, maar het niveau van de prestatie was heel goed. In de eerste 24 uur na de koers was ik alleen ontgoocheld over hoe we reden in de finale en hoe we een ideale scenario verprutst hadden."

Het was drie tegen één in de finale, maar Visma werd toch verslagen door Neilson Powless. Van Aert teerde op de sprint. Een verkeerde gok. "Ik voelde me niet als mezelf, want ik zou er altijd de voorkeur aan geven dat iemand van de ploeg wint. Na de volgende trainingsrit met de jongens sloeg ik de bladzijde om en besefte ik dat het mijn beste koers was in lange tijd."

Van Aert in top 5 in Ronde en Roubaix

Lees ook... Brandt het vuur nog? Van Aert doet de hoop oplaaien voor crossrentree en heeft een wens voor 2026›

Zo was het nog altijd een vertrouwenboost en in zowel de Ronde als Parijs-Roubaix eindigde Van Aert verdienstelijk vierde. Hoe de rest van het wegseizoen verlopen is, is ook bekend. Nu is het in de eerste plaats duimen om geen teleurstellende maar mooie momenten te beleven in de cross.