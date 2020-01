Keert Jolanda Neff nog terug op topniveau na zware valpartij? "Mijn milt is dood"

Eind december viel de Zwitserse Jolanda Neff tijdens een training op de mountainbike in North Carolina. Ze zal drie maanden geblesseerd moeten toekijken.

Op de teamwebsite van Trek-Segafredo kwam Neff zelf met een update over haar situatie: "Ik kwam naast het weggetje terecht, ging over mijn stuur en kwam op een boomstam terecht. Ik heb geluk gehad dat iedereen zo goed gereageerd heeft", vertelde Neff die aan de val een gescheurde milt, een klaplong en een gebroken rib overhield.

De milt van Neff scheurde en ze zal het vanaf nu zonder het orgaan moeten doen: "Het is een zware blessure. Mijn milt is dood, maar die zit wel nog steeds in mijn lichaam. De artsen hebben de slagader moeten dichten, maar sindsdien vloeit er geen bloed meer door mijn milt, waardoor die niet meer werkt. Je kan zonder milt leven, al is die wel belangrijk voor het menselijke immuunsysteem. Ik moet nu vooral opletten dat die stop in mijn slagader niet scheurt, want anders moet ik een noodoperatie ondergaan."