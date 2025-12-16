Sven Nys vreest en deelt stevige waarschuwing uit aan Lidl-Trek over Thibau Nys

Thibau Nys rijdt volgend jaar al zeker de Tour de France niet. Het wordt dus de Giro of de Vuelta, maar Sven Nys heeft daar toch zijn bedenkingen bij.

De Grote Prijs Miguel Indurain (4 april), de Amstel Gold Race (19/04), Waalse Pijl (22/04) en Luik-Bastenaken-Luik (26/04). Die vier koersen staan in 2026 al zeker op het programma van Thibau Nys.

Rijdt Thibau Nys de Giro in 2026?

In tegenstelling tot dit jaar is er geen plaats voor Nys in de selectie van de Tour. Nys staat op de longlist voor de Giro (8 tot 31 mei), maar vader Sven Nys waarschuwt Lidl-Trek toch om niet aan overdaad te doen.

Want Thibau Nys zal deze winter zo'n twintig crossen rijden en zal na het WK veldrijden op 1 februari weinig tijd hebben om te rusten en op te bouwen. In de heuvelklassiekers was Nys vorig jaar goed, daarna had hij wel rust nodig.

Sven Nys ziet gevaren in deelname aan Giro

"Nu zou daar nog een Giro d’Italia aan vast gekoppeld worden. Kan dat? Is dat niet net te veel? Dat zijn dingen die de komende weken heel goed bekeken moeten worden", zegt Sven Nys bij WielerFlits.

De Vuelta is ook een optie, het is wachten op de voorstelling van dat parcours op 17 december. Sven Nys wil er vooral over waken dat er voldoende herstel is. "Want als dat herstel er niet meer is, dan gaat er in geen enkele van deze disciplines gescoord worden", waarschuwt hij.