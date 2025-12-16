📷 Soudal Quick-Step pakt uit met opvallend shirt voor 2026: Tim Merlier onthult reden

Soudal Quick-Step heeft zijn nieuwe shirt voor 2026 voorgesteld. Dat bevat zoals verwacht groene accenten, maar daar heeft de ploeg een goede reden voor.

De nieuwe uitrusting van Soudal Quick-Step kadert in hun Shine for Safety-initiatief. Blauw is nog altijd de hoofdkleur van de nieuwe uitrusting, maar er zijn ook limoenkleurige elementen aan het shirt toegevoegd.

Veiligheid primeert bij Soudal Quick-Step

"Veiligheid staat centraal in de filosofie van de ploeg", stelt de ploeg. Vorig jaar tijdens de heuvelklassiekers pakte The Wolfpack al uit met fluo shirts tijdens de trainingen ter voorbereiding van onder meer Luik-Bastenaken-Luik.

"We spenderen veel trainingsuren op de openbare weg. Alles wat onze zichtbaarheid kan verhogen, is positief", zegt sprinter Tim Merlier. "Ik hou ervan dat de klassieke look van onze ploeg behouden blijft, maar dat de zichtbaarheid verhoogt."

Nieuw tijdperk na Remco Evenepoel voor Soudal Quick-Step

Voor Soudal Quick-Step is het nieuwe shirt ook de start van een nieuw tijdperk, na het vertrek van Remco Evenepoel. The Wolfpack zal zoals in zijn succesjaren opnieuw meer focussen op klassiekers en sprints.

Jasper Stuyven en Dylan van Baarle werden aangetrokken voor het klassieke werk. Alberto Dainse wordt derde sprinter naast Tim Merlier en Paul Magnier, in 2025 samen goed voor 35 overwinningen.



