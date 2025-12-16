Eerste duel Van der Poel-Van Aert: bondscoach kiest zijn favoriet

Eerste duel Van der Poel-Van Aert: bondscoach kiest zijn favoriet
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Voor het eerst sinds het WK in Liévin op 2 februari zullen Wout van Aert en Mathieu van der Poel nog eens samen aan de start staan van een cross in Antwerpen. De Nederlandse bondscoach heeft er vertrouwen in.

Vorig jaar was Antwerpen op 24 november de opener van de Wereldbeker, waardoor Mathieu van der Poel en Wout van Aert niet aan de start stonden. In 2023 werd de cross op 23 december gereden en stonden ze wel allebei aan de start. 

Eerste duel Van der Poel-Van Aert in Antwerpen

Toen won Van der Poel met een halve minuut voorsprong op Van Aert. Zal dat nu opnieuw het geval zijn? De Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt blikt al vooruit op de eerste confrontatie tussen de 'Grote Twee'. 

"Voor het publiek is het natuurlijk geweldig dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert zaterdag aan de start staan in Antwerpen. Het is lastig te zeggen wie van die twee er aan het langste eind zal trekken", zegt De Knegt op de site van de KNWU. 

De Knegt heeft vertrouwen in Van der Poel

"Maar de rentree van Van der Poel in Namen gaf in elk geval vertrouwen voor de reeks wedstrijden die komen gaat", lijkt zijn voorkeur naar Van der Poel te gaan. Zondag rijdt Van der Poel ook de Wereldbeker in Koksijde, Van Aert staat dan niet aan de start. 


Maandag in Hofstade staat dan een manche van de X2O Trofee op het programma, waar Van der Poel en Van Aert weer aan de start staan. Dinsdag in Heusden-Zolder is Van Aert er wel, Van der Poel dan weer niet. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Gerben De Knegt

Meer nieuws

Viel Van der Poel uit zijn rol? Ex-renner velt oordeel over zijn uitspraken

Viel Van der Poel uit zijn rol? Ex-renner velt oordeel over zijn uitspraken

13:00
🎥 Emilia gooit roet in het eten bij Van Aert en Visma-Lease a Bike

🎥 Emilia gooit roet in het eten bij Van Aert en Visma-Lease a Bike

12:00
📷 Soudal Quick-Step pakt uit met opvallend shirt voor 2026: Tim Merlier onthult reden

📷 Soudal Quick-Step pakt uit met opvallend shirt voor 2026: Tim Merlier onthult reden

11:00
Komt de Tour weer naar België? Brussel wil stevig uitpakken

Komt de Tour weer naar België? Brussel wil stevig uitpakken

10:00
Verrassende keuze van Van der Poel: Roodhooft komt met verklaring

Verrassende keuze van Van der Poel: Roodhooft komt met verklaring

09:00
Tim Wellens doet boekje open over lonen bij UAE Team Emirates-XRG

Tim Wellens doet boekje open over lonen bij UAE Team Emirates-XRG

08:30
Winnaar Amstel Gold Race neemt verrassende beslissing over zijn toekomst

Winnaar Amstel Gold Race neemt verrassende beslissing over zijn toekomst

08:00
"Slaat helemaal nergens op": Zonneveld is duidelijk over Van der Poel

"Slaat helemaal nergens op": Zonneveld is duidelijk over Van der Poel

07:30
"Met alle respect": bedenkingen bij entree van Wout van Aert in de cross

"Met alle respect": bedenkingen bij entree van Wout van Aert in de cross

07:00
Vader Adrie van der Poel geeft Thibau Nys weinig hoop voor komende crossen

Vader Adrie van der Poel geeft Thibau Nys weinig hoop voor komende crossen

21:30
Evenepoel komt met prachtige woorden over zijn vrouw Oumi

Evenepoel komt met prachtige woorden over zijn vrouw Oumi

20:30
"Belangenconflict": Pogacar heel erg duidelijk over grootste uitdaging

"Belangenconflict": Pogacar heel erg duidelijk over grootste uitdaging

20:00
Sven Nys staat voor belangrijke beslissing over zoon Thibau

Sven Nys staat voor belangrijke beslissing over zoon Thibau

19:00
Krijgt Evenepoel niet te veel loon voor wat hij maar koerst?

Krijgt Evenepoel niet te veel loon voor wat hij maar koerst?

18:30
"Ik durf niet meer": Vermeersch doet opvallende uitspraak over Pogacar

"Ik durf niet meer": Vermeersch doet opvallende uitspraak over Pogacar

18:00
Thibau Nys spreekt klare taal richting supporters na cross Namen

Thibau Nys spreekt klare taal richting supporters na cross Namen

17:00
Wellens zeker over duel Kamp-Vanthourenhout: "Hij zal er spijt van hebben"

Wellens zeker over duel Kamp-Vanthourenhout: "Hij zal er spijt van hebben"

16:30
Evenepoel amper paar uur in België voor trofee van Sportman van het Jaar

Evenepoel amper paar uur in België voor trofee van Sportman van het Jaar

16:00
📷 OFFICIEEL INEOS Grenadiers heeft zijn topsprinter beet

📷 OFFICIEEL INEOS Grenadiers heeft zijn topsprinter beet

15:00
📷 Zo ziet de nieuwe look van Red Bull-BORA-hansgrohe voor 2026 eruit

📷 Zo ziet de nieuwe look van Red Bull-BORA-hansgrohe voor 2026 eruit

14:00
Na zijn uithaal naar Kamp: Vanthourenhout stevig op zijn plaats gezet

Na zijn uithaal naar Kamp: Vanthourenhout stevig op zijn plaats gezet

13:30
Kans verkeken in Namen: Sven Nys heeft slecht nieuws over zoon Thibau

Kans verkeken in Namen: Sven Nys heeft slecht nieuws over zoon Thibau

15/12
'Nieuwe Van der Poel' maakt indruk: 18-jarige doet monden openvallen in Namen

'Nieuwe Van der Poel' maakt indruk: 18-jarige doet monden openvallen in Namen

15/12
Positieve test van Lazkano geen verrassing? Ex-ploegmaat doet boekje open

Positieve test van Lazkano geen verrassing? Ex-ploegmaat doet boekje open

15/12
Nys ziet het somber in: twee problemen om Van der Poel te kloppen

Nys ziet het somber in: twee problemen om Van der Poel te kloppen

15/12
📷 Klaar voor duel met Van der Poel: Van Aert zet comebackweek goed in

📷 Klaar voor duel met Van der Poel: Van Aert zet comebackweek goed in

15/12
Evenepoel hakt knopen door en voert stevige koerswijziging door in 2026

Evenepoel hakt knopen door en voert stevige koerswijziging door in 2026

15/12
Was hij tevreden? Adrie van der Poel geeft zijn ongezouten mening over zoon Mathieu

Was hij tevreden? Adrie van der Poel geeft zijn ongezouten mening over zoon Mathieu

15/12
Moet hij zich zorgen maken? Van der Poel verklaart gebrek aan dominantie

Moet hij zich zorgen maken? Van der Poel verklaart gebrek aan dominantie

15/12
Evenepoel wil voorbij Merckx: "De beste ooit worden"

Evenepoel wil voorbij Merckx: "De beste ooit worden"

15/12
"Iedereen lijkt het beter te weten": Thibau Nys bijt stevig van zich af

"Iedereen lijkt het beter te weten": Thibau Nys bijt stevig van zich af

15/12
Het succesrecept van UAE? Tim Wellens doet boekje open en waarschuwt

Het succesrecept van UAE? Tim Wellens doet boekje open en waarschuwt

14/12
Wordt kloof met Evenepoel en co kleiner? Pogacar heeft een andere visie

Wordt kloof met Evenepoel en co kleiner? Pogacar heeft een andere visie

14/12
Gelijkenis met Van der Poel: Bruyneel velt oordeel over Evenepoel

Gelijkenis met Van der Poel: Bruyneel velt oordeel over Evenepoel

14/12
Moet Vermeersch Van der Poel kloppen? CEO Ralph Denk is zonneklaar over zijn rol

Moet Vermeersch Van der Poel kloppen? CEO Ralph Denk is zonneklaar over zijn rol

14/12
Merckx vreest voor Pogacar: "Zijn grootste probleem"

Merckx vreest voor Pogacar: "Zijn grootste probleem"

14/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Remco Evenepoel Tadej Pogacar Sven Nys Tim Wellens Michael Vanthourenhout Wout Van Aert Bart Wellens Johan Museeuw Thijs Zonneveld Ryan Kamp Mads Pedersen Johan Bruyneel Florian Vermeersch Juan Ayuso Axel Merckx Mattias Skjelmose Gerben De Knegt Giovanni Carboni

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved