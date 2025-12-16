Eerste duel Van der Poel-Van Aert: bondscoach kiest zijn favoriet

Voor het eerst sinds het WK in Liévin op 2 februari zullen Wout van Aert en Mathieu van der Poel nog eens samen aan de start staan van een cross in Antwerpen. De Nederlandse bondscoach heeft er vertrouwen in.

Vorig jaar was Antwerpen op 24 november de opener van de Wereldbeker, waardoor Mathieu van der Poel en Wout van Aert niet aan de start stonden. In 2023 werd de cross op 23 december gereden en stonden ze wel allebei aan de start.

Eerste duel Van der Poel-Van Aert in Antwerpen

Toen won Van der Poel met een halve minuut voorsprong op Van Aert. Zal dat nu opnieuw het geval zijn? De Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt blikt al vooruit op de eerste confrontatie tussen de 'Grote Twee'.

"Voor het publiek is het natuurlijk geweldig dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert zaterdag aan de start staan in Antwerpen. Het is lastig te zeggen wie van die twee er aan het langste eind zal trekken", zegt De Knegt op de site van de KNWU.

De Knegt heeft vertrouwen in Van der Poel

"Maar de rentree van Van der Poel in Namen gaf in elk geval vertrouwen voor de reeks wedstrijden die komen gaat", lijkt zijn voorkeur naar Van der Poel te gaan. Zondag rijdt Van der Poel ook de Wereldbeker in Koksijde, Van Aert staat dan niet aan de start.



Maandag in Hofstade staat dan een manche van de X2O Trofee op het programma, waar Van der Poel en Van Aert weer aan de start staan. Dinsdag in Heusden-Zolder is Van Aert er wel, Van der Poel dan weer niet.