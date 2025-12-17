Laura Verdonschot (29) hakt de knoop door: "Kan ik me niet meer inbeelden"

Eind dit seizoen hangt Laura Verdschonschot (29) haar fiets aan de haak. Haar blessure aan de liesslagader blijft haar ondanks een operatie parten spelen.

Na het BK begin dit jaar zette Laura Verdonschot vervroegd een punt achter haar seizoen om zich te laten opereren aan haar vernauwde liesslagader. Ze hoopte daarmee het krachtverlies en verdoofde gevoel in haar linkerbeen op te lossen.

Blessure blijft Verdonschot parten spelen

Dat bleek niet het geval en na het EK begin november onthulde Verdonschot dat ze dacht aan stoppen. Nu heeft ze de knoop ook definitief doorgehakt, na dit seizoen in het veld hangt ze haar fiets aan de haak.

"Na 17 jaar in deze sport, 17 jaar vol hoogtes en laagtes, neem ik een beslissing die me al lange tijd bezighoudt. Het is een keuze die niet licht is genomen, maar wel eerlijk voelt tegenover mezelf en de mensen die mij al die jaren gesteund hebben. Altijd met pijn of een slecht gevoel blijven rijden tot 2027... dat kan ik me niet meer inbeelden.

"De mensen in mijn nauwe entourage weten hoeveel ik zowel fysiek als mentaal gezwoegd heb om terug op niveau te komen, om dan nu op dit niveau rond te rijden dat niet past bij het mijne en waarbij ik vaak ook niet eens maximaal kan rijden is niet hoe je als crosser wilt rondrijden."

Eind februari hangt Verdonschot fiets aan de haak

In september won Verdonschot nog vier crossen in het Britse Bradford, op het EK in Middelkerke werd ze achtste. In Tabor werd ze 33ste, in Flamanville 13de en in Terralba 14de. Op 22 februari 2026 zal ze haar laatste cross rijden in Oostmalle.



