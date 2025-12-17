Evenepoel rijdt de Ronde niet: CEO Denk zegt nog één keer waarom

Remco Evenepoel zal volgend jaar dan toch de Ronde van Vlaanderen niet rijden. Volgens CEO Ralph Denk zal Evenepoel er echter wel ooit aan de start staan.

Er waren lange tijd geruchten over een eerste deelname van Remco Evenepoel aan de Ronde van Vlaanderen, maar dat debuut zal nog minstens een jaar op zich laten wachten. Ook Milaan-Sanremo staat niet op het programma van Evenepoel.

Geen Ronde van Vlaanderen voor Evenepoel

"Ooit zal Remco de Ronde van Vlaanderen rijden", stelt Ralph Denk, de CEO van Red Bull-BORA-hansgrohe, bij Sporza. En hij heeft ook een reden om Evenepoel volgend jaar niet aan de start te brengen.

"Vorig seizoen miste Remco bijna de hele lente. Daarom heeft hij nu een constant en stabiel jaar nodig in zijn opbouw naar de Tour." Door zijn ongeval in december vorig jaar kon Evenepoel pas half april aan zijn seizoen beginnen.

Te veel risico voor Evenepoel in de Ronde

Denk wil ook vermijden dat zijn nieuwste aanwinst opnieuw in de lappenmand zou terechtkomen met een lange blessure. "Er is een kans op valpartijen. Je bent in de klassiekers ook afhankelijk van het weer."

Al beseft Denk wel dat het voor een Vlaamse jongen als Evenepoel wel een must is om ooit de Ronde van Vlaanderen te rijden. Alleen zal hij dan al minstens 27 jaar zijn bij zijn eerste deelname.

