Dé reden waarom Nys faalde? Zonneveld ziet groot verschil met Van der Poel

In de laatste vijf minuten liep het mis voor Thibau Nys in Namen, terwijl Mathieu van der Poel de zege pakte. Volgens Thijs Zonneveld toont het aan waar het verschil nog ligt tussen beide.

In de zevende van negen ronden probeerde Mathieu van der Poel weg te rijden, maar Thibau Nys klampte aan. Het leek een spannend duel te worden in de laatste ronde, maar Nys schoof weg en verloor enkele seconden. 

Spannend duel in Namen

"Wat was er gebeurd als Nys niet was gevallen? Of als Van der Poel in de laatste ronde zelf een fout had gemaakt of was gevallen, zoals eerder halverwege", vraagt Thijs Zonneveld zich af bij In De Waaier. 

"Dan was de uitkomst echt anders geweest. De marge was niet groot." Nys kon het Van der Poel dus moeilijk maken, maar voor Zonneveld maakt die laatste ronde wel duidelijk dat er nog een verschil is tussen de twee. 

Verschil tussen Van der Poel en Nys

"In de laatste ronde zie je dat het geen gelijke strijd is. Van der Poel is namelijk zo'n killer... Er zijn zo weinig momenten dat hij het laat liggen. Je ziet in die laatste ronde dan ook dat Nys opeens wel een fout maakt, waar Van der Poel nul technische fouten maakt."

"Er gaat bij hem dan ineens toch een knop om, met meer adrenaline en betere concentratie. Het is echt iets unieks wat niet veel sporters hebben. Wanneer de druk heel hoog is, je opeens heel goed bent."

