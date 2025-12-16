Met steun van Iserbyt: ex-crosser klaagt grote gevolgen van betaalmuur aan

De rentree van Mathieu van der Poel zat afgelopen zondag achter een betaalmuur en voor het eerste duel tussen Van der Poel en Van Aert zaterdag geldt hetzelfde. De Nederlandse ex-crosser Elodie Kuijper ziet de toekomst van het veldrijden dan ook somber in.

"Mijn naam is Elodie Kuijper. Ik was professionele veldrijdster tot ik in 2022 moest stoppen, niet omdat ik het niet meer meekon, maar omdat het financieel niet houdbaar werd", schrijft de Nederlandse op haar Instagram. Dat bericht kreeg een like van Eli Iserbyt.

"Wat veel mensen niet weten, is dat twee derde van de veldrijders zelf alles moeten betalen. Reizen, campers, staf en materiaal. Slechts 10% kan leven van het startgeld, veldrijden is een kleine sport met hoge kosten."

Betaalmuur doet veldrijden geen goed

Kuijper, die in België woont, kan dit seizoen ook heel wat crossen niet bekijken omdat ze achter een betaalmuur zitten. "Wie haalt er voordeel uit? Niet de sport, niet de fans, niet de teams, en zeker niet de sponsors."

"We betalen nu 20 euro per maand om een paar crossen te kijken, maar wanneer komt het punt dat mensen gewoon afhaken?" Kuijper klaagt ook aan dat de UCI de ploegen verbiedt om bij Wereldbekers en kampioenschappen binnen de 24u na de wedstrijden beelden te delen op hun sociale media.

Gevolgen van betaalmuur voor veldrijden

"De consequenties zijn duidelijk. Minder blootstelling voor renners en teams, minder waarde voor sponsors, minder zichtbaarheid voor de sport. En op lange termijn meer moeilijkheden voor teams en renners."





"Dit is geen groei, dit is het uitmelken van de sport en het dan langzaam naar het slachthuis duwen. Een kleine sport hoort niet achter een betaalmuur. Het veldrijden verdient beter, en renners ook."