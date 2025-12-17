Stevige cadeaus van Pogacar bij Tourzege? Wellens onthult de waarheid

Tim Wellens hielp Tadej Pogacar dit seizoen onder meer aan de zege in de Ronde van Vlaanderen en de Tour. Deelt de wereldkampioen dan ook mooie cadeaus uit?

Over de lonen bij UAE Team Emirates-XRG, die niet zo hoog zouden liggen als iedereen denkt, sprak Tim Wellens al. Zorgt kopman Tadej Pogacar dan voor iets extra als hij bijvoorbeeld de Tour heeft gewonnen?

Wellens over cadeau's van Pogacar

Ook dat nuanceert Wellens. Gigantische cadeaus of stevige bonussen deelt de Sloveen niet uit. Al is Pogacar volgens Wellens wel een bijzonder dankbare kopman en denkt hij wel degelijk aan zijn ploegmaats.

"Als je je job goed gedaan hebt, gaat hij je altijd een schouderklopje geven en zijn dankbaarheid uitspreken. Ik denk dat dat meer waard is dan iets financieels. Plus: in de Tour deel je wel in het prijzengeld. Dat is niet niks", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Stevige bonussen bij Lotto door Greipel

Bij Lotto ervaarde Wellens het ooit anders met André Greipel. De Duitser had een bonussysteem in zijn contract dat zorgde dat ploegmaats ook iets extra kregen als hij won. In de Tour ging dat over veel geld, maar volgens Wellens begon iedereen dat normaal te vinden.



Terwijl hij vindt dat iedereen een contract heeft en zijn rol kent. "We worden allemaal goed genoeg betaald om te helpen. Moet wie wint de rest dan nog eens financieel gaan belonen? Voor mij hoeft dat niet."