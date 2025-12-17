📷 Geen controversiële 'regenboog' meer: Kim Le Court ziet er plots helemaal anders uit

Foto: © photonews

AG Insurance-Soudal heeft haar nieuwe uitrusting voor 2026 voorgesteld. Ook de trui van Kim Le Court, de kampioene van Mauritius, kreeg een nieuw ontwerp.

Een dag na Soudal Quick-Step was het aan vrouwenploeg AG Insurance-Soudal om hun nieuwe uitrusting voor 2026 voor te stellen. De trui heeft ook veel gelijkenissen, zo komen ook de groene accenten terug. 

Andere trui voor Le Court in 2026

Die zijn er natuurlijk niet bij Belgisch kampioene Justine Ghekiere en bij Kim Le Court, de kampioene van Mauritius. Al is de trui van Le Court stevig aangepast, het wit met de vier strepen van de vlag van Mauritius zijn er niet meer. 

De trui van Le Court kleurt nu volledig rood, blauw, geel en groen. Verwarring met de regenboogtrui is dus niet meer mogelijk, Le Court kreeg daar afgelopen seizoen wel wat kritiek omdat ze vaak verward werd met toenmalig wereldkampioene Lotte Kopecky. 

Le Court kreeg negatieve reacties 

Na haar zege in Luik-Bastenaken-Luik beet Le Court stevig van zich af. "Ik hoop dat dit een statement is richting de mensen die zich niet realiseerden dat Mauritius een land is en ik geen namaak-regenboogtrui draag."

"Soms zou ik willen dat we een andere vlag hadden, omdat ik er zoveel negatieve reacties op krijg, mensen doen er lelijk over op social media. Maar het is niet mijn keuze dat de vlag van mijn land er zo uitziet én dat de UCI heeft deze trui goedgekeurd."

Kimberley Le Court De Billot

