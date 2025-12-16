Winnaar Amstel Gold Race neemt verrassende beslissing over zijn toekomst

Mattias Skjelmose heeft zijn contract bij zijn ploeg Lidl-Trek verlengd. Verrassend, want de afgelopen weken waren er toch wat spanningen met nieuwkomer Juan Ayuso.

Sinds augustus 2020 rijdt Mattias Skjelmose voor Lidl-Trek, de nu 25-jarige Deen begon er toen als stagiair. Zijn contract liep eind volgend jaar af, maar Skjelmose blijft tot zeker tot eind 2028 bij Lidl-Trek.

Vorig jaar won Skjelmose het jongerenklassement in de Vuelta en werd hij vijfde in het eindklassement, dit jaar klopte hij Pogacar en Evenepoel in de sprint in de Amstel Gold Race en werd hij vierde op het WK in Rwanda.

Skjelmose voelt zich thuis bij Lidl-Trek

"Het verlengen van mijn contract met Lidl-Trek betekent alles voor mij", zegt Skjelmose op de ploegwebsite. "Ik heb het al vaak eerder gezegd, en ik zal het in de toekomst waarschijnlijk nog vele malen zeggen. Dit team is mijn familie, ik voel me thuis en ik zie mezelf nergens anders rijden."

"Mattias is uitgegroeid tot een van de steunpilaren van ons team", reageert algemeen directeur Luca Guercilena. Dat Mattias zich voor de komende seizoenen aan ons heeft verbonden, is essentieel voor onze ambities, en we kijken ernaar uit om met hem als een van onze leiders verder te bouwen.

Spanningen met Ayuso en Skjelmose van de baan?

Nochtans waren er de afgelopen weken wel wat spanningen tussen Skjelmose en nieuwkomer Ayuso, die volgend jaar allebei de heuvelklassiekers en de Tour zullen rijden. Die lijken dan toch van de baan te zijn.



