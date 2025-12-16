Toch weer spanningen? Skjelmose valt uit de lucht over Ayuso

De transfer van Juan Ayuso van UAE Team Emirates-XRG naar Lidl-Trek verloopt niet van een leien dakje. Voor Mattias Skjelmose betekent het dat hij het kopmanschap nu moet delen in de Ardennen.

De aankondiging van de transfer van Juan Ayuso naar Lidl-Trek viel bij Mattias Skjelmose niet goed. De Deen was door Lidl-Trek namelijk verteld dat ze een ploeg rond hem zouden bouwen de komende jaren.

"Maar als Ayuso het bij UAE moeilijk vond om Pogacar te helpen, dan weet ik niet of hij mij zal helpen", vertelde Skjelmose aan het Deense TV 2. Intussen hebben Ayuso al Skjelmose elkaar ontmoet tijdens de teammeeting in Duitsland en verlengde Skjelmose zijn contract.

Ayuso en Skjelmose samen in de Ardennen

De kous leek daarmee af, maar op de mediadag van Lidl-Trek kreeg Skjelmose nog een verrassing te horen over Ayuso. Ze rijden niet alleen samen de Tour, maar in het voorjaar ook de heuvelklassiekers.

"Voor zover ik weet zal Ayuso de heuvelklassiekers niet rijden. De ploeg zei dat ik kopman mag zijn in de Ardennen als ik Juan drie weken ondersteun in de Tour", viel Skjelmose uit de lucht toen een opmerkzame journalist hem erop wees.

"Dat wordt leuk", lachte Skjelmose groen. "We weten al waarover ons volgende gesprek zal gaan." Zal Ayuso ook echt in dienst rijden voor de winnaar van de Amstel Gold Race van dit jaar?



