"Moeten hun mond houden": Pedersen haalt stevig uit over Pogacar en Van der Poel

Foto: © photonews

Mads Pedersen droomt volgend voorjaar van een zege in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. Dan moet hij wel voorbij Mads Pedersen en Mathieu van der Poel en daar doet Pedersen alles voor.

Dit jaar stond Mads Pedersen op het podium van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Telkens met Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. In de Ronde werd hij tweede na Pogacar, in Parijs-Roubaix derde. 

Pedersen wil Van der Poel en Pogacar kloppen

Volgend jaar ambieert Pedersen de eerste plaats en de Deen gelooft ook hard in zichzelf "Ik heb laten zien dat het mogelijk is om Mathieu te verslaan. Pogacar is een andere verhaal, hij is een ster  in het wielrennen voor de eeuwigheid."

Pedersen doet er wel alles aan om Pogacar en Van der Poel te kloppen. "Ik probeer alles om die laatste procent te vinden om hen te kloppen. Ik werk me elke dag kapot", zegt Pedersen bij TNT Sports

Pedersen gelooft in zijn eigen kansen

"Wie beweert dat ik niet op hetzelfde niveau sta als hen, moet zijn mond houden. Zij moeten eens proberen om evenveel uren op de fiets te zitten als ik dat doe. Ik degene ben die hen meer wil verslaan dan zijzelf."

Lees ook... Van der Poel slechte kopman? Ex-ploegmaat ziet groot verschil met Pedersen
"Ik ben me er volledig van bewust dat sommigen renners talentvoller zijn. Dat betekent niet dat ze onverslaanbaar zijn. Dat heb ik al eerder laten zien, en hopelijk kan ik dat blijven doen", stelt Pedersen nog. 

