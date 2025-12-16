📷 Nog een kerstcadeau nodig? Nike lanceert kledinglijn met Wout van Aert

Wout van Aert maakt zaterdag zijn rentree in het veld in Antwerpen. Fans van Van Aert kunnen zich vanaf nu ook een t-shirt of hoodie van een speciale kledinglijn van Nike aanschaffen.

Sinds dit jaar werkt de Nederlandse ploeg van Wout van Aert, Visma-Lease a Bike, samen met Nike. De Amerikaanse fabrikant zorgt zonder onder meer voor casual sportkledij en de loopschoenen van de renners.

Kledinglijn Van Aert en Nike

Ook fans van Wout van Aert kunnen zich nu iets aanschaffen van Nike. Van Aert krijgt een kleine kledinglijn die bestaat uit een t-shirt en hoodie. "WVA, Just Do It", staat er op in de kleuren van de Belgische vlag.

De kledij is via de webshop van Visma-Lease a Bike te koop, de snelle bestellers kunnen een t-shirt of hoodie nog als cadeau onder de kerstboom leggen. Een t-shirt kost 50 euro, een hoodie 80 euro. De kindermaten zijn telkens 10 euro goedkoper.

Comeback Van Aert in Antwerpen

Van Aert zelf legt intussen de laatste hand aan zijn voorbereiding op zijn terugkeer in het veld. Zaterdag in Antwerpen staat hij voor het eerst aan de start. Ook Mathieu van der Poel en Thibau Nys zijn van de partij.

In totaal zal Van Aert acht crossen rijden dit seizoen, met het BK op 11 januari in Beringen als zijn laatste cross. Geen WK veldrijden voor Van Aert dus, al zou de deur wel nog op een kier staan.