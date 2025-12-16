Komt de Tour weer naar België? Brussel wil stevig uitpakken

In 2019 mocht Brussel al eens de start van de Tour de France ontvangen. In 2030 wil de hoofdstad naast het WK wielrennen ook de Tour de France Femmes binnenhalen.

In 2030 viert België zijn 200ste verjaardag en dat wil Brussel stevig vieren. De hoofdstad haalde al de organisatie van het WK wielrennen binnen, negen jaar na het WK in Leuven in 2021.

Tourstart in 2030 in Brussel?

Om het wielerfeest compleet te maken wil Brussel ook de Grand Départ van de Tour de France Femmes binnenhalen. Dat vertelde Brussels schepen van Sport Florence Frelinx (MR) aan La Dernière Heure.

Kandidatuur van Brussel ingediend bij ASO

Brussel diende ook al een officiële kandidatuur in bij organisator ASO, maar die moet zich daarover nog buigen. Al moeten er ook eerst nog knopen worden doorgehakt over de startplaats in 2028 en 2029.

De Tour de France Femmes, die sinds 2022 wordt georganiseerd, gaat volgend jaar voor de tweede keer van start buiten Frankrijk, in het Zwitserse Lausanne. Vorig jaar was Rotterdam de startplaats, in 2027 trekt de Tour voor vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk.



In 2019 organiseerde Brussel al eens de Grand Départ voor de Tour voor mannen, toen ter ere van de 50ste verjaardag van de eerste eindzege van Eddy Merckx. Op dag twee was er toen ook een ploegentijdrit in Brussel.