Komt de Tour weer naar België? Brussel wil stevig uitpakken

Komt de Tour weer naar België? Brussel wil stevig uitpakken
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

In 2019 mocht Brussel al eens de start van de Tour de France ontvangen. In 2030 wil de hoofdstad naast het WK wielrennen ook de Tour de France Femmes binnenhalen.

In 2030 viert België zijn 200ste verjaardag en dat wil Brussel stevig vieren. De hoofdstad haalde al de organisatie van het WK wielrennen binnen, negen jaar na het WK in Leuven in 2021. 

Tourstart in 2030 in Brussel?

Om het wielerfeest compleet te maken wil Brussel ook de Grand Départ van de Tour de France Femmes binnenhalen. Dat vertelde Brussels schepen van Sport Florence Frelinx (MR) aan La Dernière Heure.

Kandidatuur van Brussel ingediend bij ASO

Brussel diende ook al een officiële kandidatuur in bij organisator ASO, maar die moet zich daarover nog buigen. Al moeten er ook eerst nog knopen worden doorgehakt over de startplaats in 2028 en 2029. 

De Tour de France Femmes, die sinds 2022 wordt georganiseerd, gaat volgend jaar voor de tweede keer van start buiten Frankrijk, in het Zwitserse Lausanne. Vorig jaar was Rotterdam de startplaats, in 2027 trekt de Tour voor vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk. 


In 2019 organiseerde Brussel al eens de Grand Départ voor de Tour voor mannen, toen ter ere van de 50ste verjaardag van de eerste eindzege van Eddy Merckx. Op dag twee was er toen ook een ploegentijdrit in Brussel. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

Viel Van der Poel uit zijn rol? Ex-renner velt oordeel over zijn uitspraken

Viel Van der Poel uit zijn rol? Ex-renner velt oordeel over zijn uitspraken

13:00
Eerste duel Van der Poel-Van Aert: bondscoach kiest zijn favoriet

Eerste duel Van der Poel-Van Aert: bondscoach kiest zijn favoriet

12:30
🎥 Emilia gooit roet in het eten bij Van Aert en Visma-Lease a Bike

🎥 Emilia gooit roet in het eten bij Van Aert en Visma-Lease a Bike

12:00
📷 Soudal Quick-Step pakt uit met opvallend shirt voor 2026: Tim Merlier onthult reden

📷 Soudal Quick-Step pakt uit met opvallend shirt voor 2026: Tim Merlier onthult reden

11:00
Verrassende keuze van Van der Poel: Roodhooft komt met verklaring

Verrassende keuze van Van der Poel: Roodhooft komt met verklaring

09:00
Tim Wellens doet boekje open over lonen bij UAE Team Emirates-XRG

Tim Wellens doet boekje open over lonen bij UAE Team Emirates-XRG

08:30
Winnaar Amstel Gold Race neemt verrassende beslissing over zijn toekomst

Winnaar Amstel Gold Race neemt verrassende beslissing over zijn toekomst

08:00
"Slaat helemaal nergens op": Zonneveld is duidelijk over Van der Poel

"Slaat helemaal nergens op": Zonneveld is duidelijk over Van der Poel

07:30
"Met alle respect": bedenkingen bij entree van Wout van Aert in de cross

"Met alle respect": bedenkingen bij entree van Wout van Aert in de cross

07:00
Vader Adrie van der Poel geeft Thibau Nys weinig hoop voor komende crossen

Vader Adrie van der Poel geeft Thibau Nys weinig hoop voor komende crossen

21:30
Evenepoel komt met prachtige woorden over zijn vrouw Oumi

Evenepoel komt met prachtige woorden over zijn vrouw Oumi

20:30
"Belangenconflict": Pogacar heel erg duidelijk over grootste uitdaging

"Belangenconflict": Pogacar heel erg duidelijk over grootste uitdaging

20:00
Sven Nys staat voor belangrijke beslissing over zoon Thibau

Sven Nys staat voor belangrijke beslissing over zoon Thibau

19:00
Krijgt Evenepoel niet te veel loon voor wat hij maar koerst?

Krijgt Evenepoel niet te veel loon voor wat hij maar koerst?

18:30
"Ik durf niet meer": Vermeersch doet opvallende uitspraak over Pogacar

"Ik durf niet meer": Vermeersch doet opvallende uitspraak over Pogacar

18:00
Thibau Nys spreekt klare taal richting supporters na cross Namen

Thibau Nys spreekt klare taal richting supporters na cross Namen

17:00
Wellens zeker over duel Kamp-Vanthourenhout: "Hij zal er spijt van hebben"

Wellens zeker over duel Kamp-Vanthourenhout: "Hij zal er spijt van hebben"

16:30
Evenepoel amper paar uur in België voor trofee van Sportman van het Jaar

Evenepoel amper paar uur in België voor trofee van Sportman van het Jaar

16:00
📷 OFFICIEEL INEOS Grenadiers heeft zijn topsprinter beet

📷 OFFICIEEL INEOS Grenadiers heeft zijn topsprinter beet

15:00
📷 Zo ziet de nieuwe look van Red Bull-BORA-hansgrohe voor 2026 eruit

📷 Zo ziet de nieuwe look van Red Bull-BORA-hansgrohe voor 2026 eruit

14:00
Na zijn uithaal naar Kamp: Vanthourenhout stevig op zijn plaats gezet

Na zijn uithaal naar Kamp: Vanthourenhout stevig op zijn plaats gezet

13:30
Kans verkeken in Namen: Sven Nys heeft slecht nieuws over zoon Thibau

Kans verkeken in Namen: Sven Nys heeft slecht nieuws over zoon Thibau

15/12
'Nieuwe Van der Poel' maakt indruk: 18-jarige doet monden openvallen in Namen

'Nieuwe Van der Poel' maakt indruk: 18-jarige doet monden openvallen in Namen

15/12
Positieve test van Lazkano geen verrassing? Ex-ploegmaat doet boekje open

Positieve test van Lazkano geen verrassing? Ex-ploegmaat doet boekje open

15/12
Nys ziet het somber in: twee problemen om Van der Poel te kloppen

Nys ziet het somber in: twee problemen om Van der Poel te kloppen

15/12
📷 Klaar voor duel met Van der Poel: Van Aert zet comebackweek goed in

📷 Klaar voor duel met Van der Poel: Van Aert zet comebackweek goed in

15/12
Evenepoel hakt knopen door en voert stevige koerswijziging door in 2026

Evenepoel hakt knopen door en voert stevige koerswijziging door in 2026

15/12
Was hij tevreden? Adrie van der Poel geeft zijn ongezouten mening over zoon Mathieu

Was hij tevreden? Adrie van der Poel geeft zijn ongezouten mening over zoon Mathieu

15/12
Moet hij zich zorgen maken? Van der Poel verklaart gebrek aan dominantie

Moet hij zich zorgen maken? Van der Poel verklaart gebrek aan dominantie

15/12
Evenepoel wil voorbij Merckx: "De beste ooit worden"

Evenepoel wil voorbij Merckx: "De beste ooit worden"

15/12
"Iedereen lijkt het beter te weten": Thibau Nys bijt stevig van zich af

"Iedereen lijkt het beter te weten": Thibau Nys bijt stevig van zich af

15/12
Het succesrecept van UAE? Tim Wellens doet boekje open en waarschuwt

Het succesrecept van UAE? Tim Wellens doet boekje open en waarschuwt

14/12
Wordt kloof met Evenepoel en co kleiner? Pogacar heeft een andere visie

Wordt kloof met Evenepoel en co kleiner? Pogacar heeft een andere visie

14/12
Gelijkenis met Van der Poel: Bruyneel velt oordeel over Evenepoel

Gelijkenis met Van der Poel: Bruyneel velt oordeel over Evenepoel

14/12
Moet Vermeersch Van der Poel kloppen? CEO Ralph Denk is zonneklaar over zijn rol

Moet Vermeersch Van der Poel kloppen? CEO Ralph Denk is zonneklaar over zijn rol

14/12
Merckx vreest voor Pogacar: "Zijn grootste probleem"

Merckx vreest voor Pogacar: "Zijn grootste probleem"

14/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Remco Evenepoel Tadej Pogacar Sven Nys Tim Wellens Michael Vanthourenhout Wout Van Aert Bart Wellens Johan Museeuw Thijs Zonneveld Ryan Kamp Mads Pedersen Johan Bruyneel Florian Vermeersch Juan Ayuso Axel Merckx Mattias Skjelmose Gerben De Knegt Giovanni Carboni

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved