Domme tactiek van Visma-LaB in de Tour? Benoot zet critici op hun plaats

Tiesj Benoot reed de voorbije vier jaar telkens de Tour bij Visma-Lease a Bike. In 2022 en 2023 pakte Vingegaard de eindzege, de voorbije twee jaar moest de Deen tevreden zijn met de tweede plaats.

In de twee eindzeges van Jonas Vingegaard in de Tour van 2022 en 2023 had Tiesj Benoot zeker zijn aandeel. De voorbije twee jaar eindigde de Deen twee keer op ruime afstand van zijn grote rivaal Tadej Pogacar.

Benoot over tweede plaatsen Vingegaard

Ondanks dat Vingegaard naast de eindzege greep, blijven het voor Tiesj Benoot wel mooie herinneringen. "We hebben veel kritiek gekregen op onze tactiek, maar het wel elke dag geprobeerd", zegt Benoot.

"Pogacar en UAE hebben geen fouten gemaakt, maar we hebben ze daar wel toe proberen te dwingen. Als het was gelukt, dan zou het als geniaal bestempeld worden. Nu wordt het als dom gezien, maar daar ben ik het niet mee eens."

Benoot neemt afscheid van Visma-Lease a Bike

Dat zegt Benoot in een afscheidsinterview van Visma-Lease a Bike, waar hij na vier jaar vertrekt. "Van de feedback-cultuur kunnen veel ploegen, en bedrijven, wat leren. Het is ook iets Nederlands, denk ik."



"Maar die open communicatie ligt wel aan de basis daarvan. 'Wat ik het meeste ga missen, zijn de vriendschappen. Maar we blijven elkaar zien. Ik hoop nog een aantal jaar op een mooi niveau te koersen."