Verrassende keuze van Van der Poel: Roodhooft komt met verklaring

Mathieu van der Poel maakte afgelopen zondag pas zijn rentree in het veld. Vanaf zaterdag begint hij aan een driedaagse in het veld, al heeft Christoph Roodhooft daar een logische verklaring voor.

De kerstperiode gaat vanaf zaterdag van start in Antwerpen, met de rentree van Wout van Aert in het veld. Er staat meteen een duel met Mathieu van der Poel op het programma, die zondag al won bij zijn rentree in Namen.

Veel crossen in de kerstperiode

Na Antwerpen volgen de crossen elkaar bijzonder snel op. Tot en met het 4 januari worden er op 16 dagen tijd maar liefst twaalf crossen gereden. Enkel op 24, 25, 27 en 31 december staat er geen cross op het programma.

Mathieu van der Poel zal na Antwerpen zondag ook aan de start staan in Koksijde en maandag in Hofstade. Drie dagen na elkaar crossen, het is niet iets wat de wereldkampioen elke winter doet.

Van der Poel drie dagen na elkaar in actie

"Nee, die crossen liggen daar nu gewoon op die kalender. Het zijn drie mooie crossen. Hofstade is er sinds lang terug bij", zegt Christoph Roodhooft bij In de Leiderstrui. "Het is nu ook een vrij drukke eindejaarsperiode dit jaar. Het zit ook kort op elkaar."

"Het is ook net hoe Kerstmis valt natuurlijk", stelt Roodhooft nog. Veel moet er dus niet achter gezocht worden. Van der Poel had ook vier dagen na elkaar kunnen crossen, maar Heusden-Zolder laat hij op 23 december aan zich voorbij gaan.