Tim Wellens is geschrokken: ritzege in de Tour had grote impact

In de vijftiende etappe van de Tour won Tim Wellens na een lange solo. Voor de Belgische kampioen een zege die toch meer impact had dan hij had verwacht.

In de Giro (2016 en 2018) en in de Vuelta (2020) had Tim Wellens al etappes gewonnen, maar hij heeft vijf jaar moeten wachten om ook zijn ritzege in de Tour te winnen. In Carcassonne rondde Wellens een solo van ruim 40 kilometer af.

Trilogie compleet voor Wellens

Wellens voegde zich zo bij de club van intussen 114 renners die in de drie grote rondes minstens één etappe kon winnen. "Ik heb de impact van zo’n etappezege wat onderschat", zegt Wellens over zijn ritzege in de Tour bij HLN.

Vooral in uitstraling en waarde staat een ritzege in de Tour ver boven een overwinning in de Giro of de Vuelta voor Wellens. De Tour gaat boven alles, zelfs mensen die het wielrennen vaak niet volgen, kijken naar de Tour.

Wellens wordt vaker herkend sinds ritzege in de Tour

Sinds zijn ritzege in de Tour heeft Wellens ook de indruk dat plots iedereen hem kent. "Meer dan vroeger word ik aangeklampt en aangesproken op training, willen mensen met me op de foto. Dat is totaal nieuw voor mij."

Lees ook... Tim Wellens doet boekje open over lonen bij UAE Team Emirates-XRG›

Voor Wellens is die extra aandacht aangenaam, zolang het sporadisch blijft. Zo'n toestanden moeten het niet worden voor de Belgische kampioen.