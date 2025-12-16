Gunt Pogacar hem zege in Parijs-Roubaix? Vermeersch spreekt klare taal

Foto: © photonews

Florian Vermeersch droomt nog altijd van een zege in Parijs-Roubaix. Dan zal hij wel rekenen op de gunfactor van wereldkampioen en ploegmaat Tadej Pogacar.

In 2021 debuteerde Florian Vermeersch in Parijs-Roubaix met een tweede plaats, hij verloor in de sprint van Sonny Colbrelli en verwees Mathieu van der Poel naar de derde plaats. Daarna liep het drie jaar moeilijk. 

Vermeersch droomt van zege in Parijs-Roubaix

In 2022 moest Vermeersch opgeven, in 2023 werd hij twaalfde op ruim vier minuten van Van der Poel en vorig jaar stond hij niet aan de start door een dijbeenbreuk die hij begin februari had opgelopen. 

Bij zijn nieuwe ploeg UAE Team Emirates-XRG werd Vermeersch dit jaar vijfde in Parijs-Roubaix, het doet hem dromen van meer. Maar hij zal ook rekening moeten houden met Tadej Pogacar, de wereldkampioen werd dit jaar tweede bij zijn debuut.

Gunt Pogacar Vermeersch zege in Parijs-Roubaix?

"Ik ga Tadej zeker niets in de weg leggen. In de eerste plaats heb ik daar het karakter niet voor, en ook de status niet. Voor mij is het geen enkel probleem dat hij er ook start", zegt Vermeersch bij Sporza. 


Vermeersch gelooft dan ook dat er situaties zullen komen waarin hij en Pogacar complementair zullen zijn. "Het belangrijkste is dat we het elkaar gunnen. We hebben een goede band en ik denk dat hij het mij ook zou gunnen om Roubaix te winnen."

Florian Vermeersch

