"Teleurgesteld": Remco Evenepoel windt er geen doekjes om

De Tour de France is een van de hoofddoelen van Remco Evenepoel. Er is slechts één tijdrit en die is ook niet echt op maat van de wereldkampioen.

In zijn twee deelnames aan de Tour won Remco Evenepoel telkens een relatief vlakke tijdrit in de eerste week. In de tweede tijdrit, die veel lastiger was, verloor hij telkens veel tijd op zijn concurrenten Pogacar en Vingegaard.

Slechts één tijdrit in de Tour 2026

In 2026 staat er maar één individuele tijdrit op het programma, al gaat de Tour wel van start met een ploegentijdrit in Barcelona van 19 kilometer. Al had dat voor Evenepoel ook een individuele tijdrit mogen zijn.

Die ene tijdrit is volgend jaar pas de zestiende rit, aan het begin van de derde week dus. Het eerste deel van de tijdrit gaat bergop met de beklimming van de Col de Larringes (9,7 km aan 4,3%).

"Persoonlijk ben ik wat teleurgesteld met de tijdrit die we voorgeschoteld hebben gekregen", zegt Evenepoel bij In de Leiderstrui. "Er zitten zoveel hoogtemeters in het parcours en dan zit er eigenlijk geen echte tijdrit in, wat voor mij het enige minpuntje is."

Evenepoel wil gele trui in Barcelona

"Maar er zitten veel mooie ritten in, al blijven de bergen natuurlijk de bergen. We mikken ook op de eerste gele trui in Barcelona." Die gele trui droeg Evenepoel in de Tour nog nooit, lukt het in 2026 wel?



