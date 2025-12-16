Tim Wellens doet boekje open over lonen bij UAE Team Emirates-XRG

Tim Wellens staat voor zijn vierde seizoen bij UAE Team Emirates-XRG, hij blijft ook nog minstens tot eind 2027 bij de ploeg van Pogacar. En hij helpt ook een misverstand over de lonen bij de ploeg uit de Emiraten de wereld uit.

Op zijn 34ste beleefde Tim Wellens wellicht zijn topjaar door het BK op de weg en een rit in de Tour te winnen. Daarnaast hielp hij ook Pogacar nog aan zijn vierde eindzege in de Tour, UAE verlengde dan ook zijn contract tot eind 2027.

Wellens over misverstand bij UAE

Voor Wellens was die verlenging naar eigen zeggen vanzelfsprekend. En dan heeft Wellens het niet over het geld dat hij zou verdienen. "Dat misverstand wil ik graag een keer uit de wereld helpen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"De lonen zijn hier echt niet zo hoog als iedereen denkt." Dat was vroeger wellicht wel het geval, omdat het toen nodig was om toppers naar de ploeg te werken. Vandaag de dag is dat helemaal niet meer zo.

Nu wil iedereen voor UAE rijden

UAE Team Emirates-XRG groeide uit tot een van de beste ploegen ter wereld en heeft ook bijzonder veel succes. En daardoor wil volgens Wellens nu iedereen voor de ploeg van Tadej Pogacar rijden.



Volgens Wellens wordt er nog altijd vaak gedacht dat iemand nu voor het geld kiest als hij bij UAE Team Emirates-XRG rijdt. "Terwijl de mensen verbaasd zouden zijn over wat wij hier verdienen. Maar waarom ik dat zeg? Omdat geld niet zo belangrijk is."