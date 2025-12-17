Albert plots co-commentator in de cross: Herygers komt met verklaring

Afgelopen zondag in Namen was niet de vertrouwde stem van Paul Herygers te horen als co-commentator, maar wel die van Niels Albert. Ook zaterdag in Antwerpen zal dat het geval zijn.

Al jaren is Paul Herygers, de wereldkampioen veldrijden van 1994, de vertrouwde co-commentator bij het veldrijden. Dat is het geval bij de crossen op Sporza als de crossen achter de betaalmuur bij Telenet en Proximus.

Afgelopen zaterdag tijdens de cross in Namen was echter plots Niels Albert de co-commentator en dus niet Paul Herygers. De voorbereidingen op het pensioen van de 63-jarige Herygers zijn echter nog niet begonnen.

Albert co-commentator in plaats van Herygers

Volgens Herygers was er voor het seizoen afgesproken dat Albert bij drie crossen co-commentator mocht zijn. Onder meer de crossen in Tabor en Sardinië waren daarbij, die crossen zouden normaal van commentaar voorzien worden vanuit een studio in Vilvoorde.

Door extra budget mocht het commentaar toch ter plekke voorzien worden, maar daar had Albert door zijn fietsenwinkel geen tijd voor. Herygers nam zijn plaats in en reisde naar Tsjechië en Italië voor die twee Wereldbekers.

Herygers keert terug in Koksijde



Albert kreeg twee Belgische crossen in de plaats. "Niels doet het commentaar bij de Wereldbekers in Namen en komende zaterdag ook in Antwerpen. Daarna ben ik terug voor de partij voor de andere crossen in de drukke kerstperiode", zegt Herygers bij WielerFlits.