"Onbegrijpelijk": de tijd dringt voor revelatie in het veld

"Onbegrijpelijk": de tijd dringt voor revelatie in het veld
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Frans kampioene Amandine Fouquenet stond dit seizoen al twee keer op het podium van een manche van de Wereldbeker. Toch zit ze over zo'n twee weken zonder ploeg.

Fouquenet revelatie in het veld

Zevende in Tabor, tweede in Flamanville en derde in Namen. De 24-jarige Amandine Fouquenet doet het uitstekend in de Wereldbeker en staat voorlopig op de vierde plaats in het klassement, op 47 punten van leidster Lucinda Brand. 

Ook de start van haar seizoen was goed. De Française werd 5de op het EK en eindigde ook al derde, vierde, vijfde en zesde in de eerste vier manches van de Superprestige, waardoor ze derde staat in het klasseement. 

Toch dreigt Fouquenet vanaf 1 januari zonder sponsors te moeten rijden. Haar ploeg Arkéa-B&B Hotels stopt en Fouquenet heeft nog geen nieuwe ploeg gevonden. "Ze had al vergevorderd contact met een team, maar dat is niet doorgegaan", zegt haar coach Léonard Cosnier aan Le Telegramme

Vindt Fouquenet ploeg voor 2026?

"Het is onbegrijpelijk dat een renster van haar niveau nog steeds geen team heeft gevonden. Als Amandine de komende dagen een contract tekent, weet ik zeker dat ze zich zal herpakken."


"Ik hoop echt een cross- en wegploeg te vinden voor 2026", zegt Fouquenet bij Direct Velo"De teams zitten bijna allemaal vol en het is geen geheim dat veel ploegen een beperkt budget hebben. Maar ik geef niet op. Ik hoop dat er nog een telefoontje komt."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

Brennan van zijn sokken geblazen door Van der Poel: "Nog nooit gezien"

Brennan van zijn sokken geblazen door Van der Poel: "Nog nooit gezien"

21:30
Van der Poel slechte kopman? Ex-ploegmaat ziet groot verschil met Pedersen

Van der Poel slechte kopman? Ex-ploegmaat ziet groot verschil met Pedersen

20:00
Toch weer spanningen? Skjelmose valt uit de lucht over Ayuso

Toch weer spanningen? Skjelmose valt uit de lucht over Ayuso

19:00
Met steun van Iserbyt: ex-crosser klaagt grote gevolgen van betaalmuur aan

Met steun van Iserbyt: ex-crosser klaagt grote gevolgen van betaalmuur aan

18:30
📷 Nog een kerstcadeau nodig? Nike lanceert kledinglijn met Wout van Aert

📷 Nog een kerstcadeau nodig? Nike lanceert kledinglijn met Wout van Aert

18:01
Gunt Pogacar hem zege in Parijs-Roubaix? Vermeersch spreekt klare taal

Gunt Pogacar hem zege in Parijs-Roubaix? Vermeersch spreekt klare taal

17:00
Domme tactiek van Visma-LaB in de Tour? Benoot zet critici op hun plaats

Domme tactiek van Visma-LaB in de Tour? Benoot zet critici op hun plaats

16:30
Extra duel met Van der Poel: Thibau Nys gooit zijn programma om

Extra duel met Van der Poel: Thibau Nys gooit zijn programma om

15:55
Tim Wellens is geschrokken: ritzege in de Tour had grote impact

Tim Wellens is geschrokken: ritzege in de Tour had grote impact

15:00
Waar is Fem van Empel? Bondscoach komt met korte update

Waar is Fem van Empel? Bondscoach komt met korte update

14:00
Sven Nys vreest en deelt stevige waarschuwing uit aan Lidl-Trek over Thibau Nys

Sven Nys vreest en deelt stevige waarschuwing uit aan Lidl-Trek over Thibau Nys

13:30
Viel Van der Poel uit zijn rol? Ex-renner velt oordeel over zijn uitspraken

Viel Van der Poel uit zijn rol? Ex-renner velt oordeel over zijn uitspraken

13:00
Eerste duel Van der Poel-Van Aert: bondscoach kiest zijn favoriet

Eerste duel Van der Poel-Van Aert: bondscoach kiest zijn favoriet

12:30
🎥 Emilia gooit roet in het eten bij Van Aert en Visma-Lease a Bike

🎥 Emilia gooit roet in het eten bij Van Aert en Visma-Lease a Bike

12:00
📷 Soudal Quick-Step pakt uit met opvallend shirt voor 2026: Tim Merlier onthult reden

📷 Soudal Quick-Step pakt uit met opvallend shirt voor 2026: Tim Merlier onthult reden

11:00
Komt de Tour weer naar België? Brussel wil stevig uitpakken

Komt de Tour weer naar België? Brussel wil stevig uitpakken

10:00
Verrassende keuze van Van der Poel: Roodhooft komt met verklaring

Verrassende keuze van Van der Poel: Roodhooft komt met verklaring

09:00
Tim Wellens doet boekje open over lonen bij UAE Team Emirates-XRG

Tim Wellens doet boekje open over lonen bij UAE Team Emirates-XRG

08:30
Winnaar Amstel Gold Race neemt verrassende beslissing over zijn toekomst

Winnaar Amstel Gold Race neemt verrassende beslissing over zijn toekomst

08:00
"Slaat helemaal nergens op": Zonneveld is duidelijk over Van der Poel

"Slaat helemaal nergens op": Zonneveld is duidelijk over Van der Poel

07:30
"Met alle respect": bedenkingen bij entree van Wout van Aert in de cross

"Met alle respect": bedenkingen bij entree van Wout van Aert in de cross

07:00
Vader Adrie van der Poel geeft Thibau Nys weinig hoop voor komende crossen

Vader Adrie van der Poel geeft Thibau Nys weinig hoop voor komende crossen

15/12
Evenepoel komt met prachtige woorden over zijn vrouw Oumi

Evenepoel komt met prachtige woorden over zijn vrouw Oumi

15/12
"Belangenconflict": Pogacar heel erg duidelijk over grootste uitdaging

"Belangenconflict": Pogacar heel erg duidelijk over grootste uitdaging

15/12
Sven Nys staat voor belangrijke beslissing over zoon Thibau

Sven Nys staat voor belangrijke beslissing over zoon Thibau

15/12
Krijgt Evenepoel niet te veel loon voor wat hij maar koerst?

Krijgt Evenepoel niet te veel loon voor wat hij maar koerst?

15/12
"Ik durf niet meer": Vermeersch doet opvallende uitspraak over Pogacar

"Ik durf niet meer": Vermeersch doet opvallende uitspraak over Pogacar

15/12
Thibau Nys spreekt klare taal richting supporters na cross Namen

Thibau Nys spreekt klare taal richting supporters na cross Namen

15/12
Wellens zeker over duel Kamp-Vanthourenhout: "Hij zal er spijt van hebben"

Wellens zeker over duel Kamp-Vanthourenhout: "Hij zal er spijt van hebben"

15/12
Evenepoel amper paar uur in België voor trofee van Sportman van het Jaar

Evenepoel amper paar uur in België voor trofee van Sportman van het Jaar

15/12
📷 OFFICIEEL INEOS Grenadiers heeft zijn topsprinter beet

📷 OFFICIEEL INEOS Grenadiers heeft zijn topsprinter beet

15/12
📷 Zo ziet de nieuwe look van Red Bull-BORA-hansgrohe voor 2026 eruit

📷 Zo ziet de nieuwe look van Red Bull-BORA-hansgrohe voor 2026 eruit

15/12
Na zijn uithaal naar Kamp: Vanthourenhout stevig op zijn plaats gezet

Na zijn uithaal naar Kamp: Vanthourenhout stevig op zijn plaats gezet

15/12
Kans verkeken in Namen: Sven Nys heeft slecht nieuws over zoon Thibau

Kans verkeken in Namen: Sven Nys heeft slecht nieuws over zoon Thibau

15/12
'Nieuwe Van der Poel' maakt indruk: 18-jarige doet monden openvallen in Namen

'Nieuwe Van der Poel' maakt indruk: 18-jarige doet monden openvallen in Namen

15/12
Positieve test van Lazkano geen verrassing? Ex-ploegmaat doet boekje open

Positieve test van Lazkano geen verrassing? Ex-ploegmaat doet boekje open

15/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Remco Evenepoel Tadej Pogacar Wout Van Aert Sven Nys Tim Wellens Juan Ayuso Mattias Skjelmose Michael Vanthourenhout Thijs Zonneveld Bart Wellens Florian Vermeersch Axel Merckx Johan Museeuw Gerben De Knegt Tim Merlier Gianni Vermeersch Fem van Empel Tiesj Benoot

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved