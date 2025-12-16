"Onbegrijpelijk": de tijd dringt voor revelatie in het veld

Frans kampioene Amandine Fouquenet stond dit seizoen al twee keer op het podium van een manche van de Wereldbeker. Toch zit ze over zo'n twee weken zonder ploeg.

Fouquenet revelatie in het veld

Zevende in Tabor, tweede in Flamanville en derde in Namen. De 24-jarige Amandine Fouquenet doet het uitstekend in de Wereldbeker en staat voorlopig op de vierde plaats in het klassement, op 47 punten van leidster Lucinda Brand.

Ook de start van haar seizoen was goed. De Française werd 5de op het EK en eindigde ook al derde, vierde, vijfde en zesde in de eerste vier manches van de Superprestige, waardoor ze derde staat in het klasseement.

Toch dreigt Fouquenet vanaf 1 januari zonder sponsors te moeten rijden. Haar ploeg Arkéa-B&B Hotels stopt en Fouquenet heeft nog geen nieuwe ploeg gevonden. "Ze had al vergevorderd contact met een team, maar dat is niet doorgegaan", zegt haar coach Léonard Cosnier aan Le Telegramme.

Vindt Fouquenet ploeg voor 2026?

"Het is onbegrijpelijk dat een renster van haar niveau nog steeds geen team heeft gevonden. Als Amandine de komende dagen een contract tekent, weet ik zeker dat ze zich zal herpakken."



"Ik hoop echt een cross- en wegploeg te vinden voor 2026", zegt Fouquenet bij Direct Velo. "De teams zitten bijna allemaal vol en het is geen geheim dat veel ploegen een beperkt budget hebben. Maar ik geef niet op. Ik hoop dat er nog een telefoontje komt."