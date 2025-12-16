Viel Van der Poel uit zijn rol? Ex-renner velt oordeel over zijn uitspraken

Viel Van der Poel uit zijn rol? Ex-renner velt oordeel over zijn uitspraken
Foto: © photonews

Mathieu van der Poel won zijn eerste cross bij zijn rentree in Namen. Laurens ten Dam zag de wereldkampioen achteraf ook wat stoer praten.

Het was geen onemanshow van Mathieu van der Poel in Namen, hij wachtte tot de laatste vijf minuten om het verschil te maken. De wereldkampioen rekende pas in de slotronde af met Vanthourenhout, Nys en Van der Haar. 

Ten Dam zag mooie cross in Namen

"Het was gewoon een mooie koers om te zien", zegt Laurens ten Dam in zijn podcast Live Slow Ride Fast. "Van der Poel moest in de laatste ronde echt nog uit zijn pijp komen. Hij ging een keer eerder aan, maar toen remonteerde Thibau hem."

"Het leek erop dat ze redelijk aan elkaar gewaagd waren. En natuurlijk had hij het wel onder controle en gaat hij zo'n laatste halve ronde vol aanvallen als Thibau een foutje maakt, maar ik vond het best wel een mooie koers."

"De voorlaatste ronde zag je al dat ze naar elkaar aan het loeren waren. Ze waren duidelijk aan het sparen voor de laatste ronde." Toen schoof Nys echter onderuit in een bocht en zo kon Van der Poel een kloofje slaan. 

Stoere Van der Poel na eerste zege?

Van der Poel zei achteraf dat hij bewust gewacht had tot de laatste ronde om aan te vallen. "Hij deed zelfs een beetje stoer in het interview", zegt Ten Dam over de uitspraken van Van der Poel. "Het was echter gedecideerd afgemaakt en op zich voel ik die opmerkingen van hem ook wel."

