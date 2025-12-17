Transfer van Evenepoel: CEO onthult wat Lipowitz daar écht van denkt

Met Florian Lipowitz stond Red Bull-BORA-hansgrohe dit jaar al op het podium van de Tour. Vanaf volgend jaar komt Remco Evenepoel er nog bij, wat vindt de Duitser daar nu echt van?

Na jaren proberen heeft Red Bull-BORA-hansgrohe eindelijk Remco Evenepoel kunnen binnenhalen. De dubbele olympische kampioen moet de Duitse ploeg naar een hoger niveau tillen, daar hoopt CEO Ralph Denk toch op.

Evenepoel de nieuwe Sagan?

"Remco is een superster, is nog jong en heeft een speciaal karakter, in positieve zin. Remco is een winnaar. Hij heeft alles wat we nodig hebben", zegt Denk over Evenepoel bij Sporza.

Bij de Duitse ploeg hopen ze op een effect zoals Peter Sagan had op de ploeg. Hij maakte in 2017 de overstap en in 2019 werd de ploeg tweede in de ploegenranking en won het 47 keer. Slechts vijf van die zeges kwamen van Sagan.

Kan Evenepoel druk wegnemen bij andere renners?

Evenepoel moet druk weghalen bij de andere renners in de ploeg. Dat is onder meer het geval bij Florian Lipowitz, met wie Evenepoel volgend jaar als kopman naar de Tour mee gaat.

"Lipowitz is blij dat Remco de druk heeft overgenomen van hem. En die druk is echt wel aanwezig, want wij willen een van de aantrekkelijkste ploegen zijn. Daarom kijkt de hele wereld naar ons, of we winnen of niet."