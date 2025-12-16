Brennan van zijn sokken geblazen door Van der Poel: "Nog nooit gezien"

Brennan van zijn sokken geblazen door Van der Poel: "Nog nooit gezien"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Matthew Brennan maakte dit jaar zijn debuut in Parijs-Roubaix. De Brit zat telkens goed vooraan, tot Mathieu van der Poel doortrok na het Bos van Wallers.

Door zijn stormachtige ontwikkeling stond Matthew Brennan dit voorjaar plots aan de start van Parijs-Roubaix. De toen 19-jarige Brit was de laatste man bij Wout van Aert en tot het Bos van Wallers reden ze samen. 

Brennan volgde Van der Poel bewust niet

Bij zijn debuut koos Brennan voor het wiel van debutant Pogacar, niet van de latere winnaar Mathieu van der Poel. "Hij sprong van hot naar her, op stoepranden, hij volgde iedereen", zegt Brennan bij Inside the Beehive over de Nederlander.

"Ik dacht: ‘daar ga ik me niet tussen mengen’. Hij was veel te behendig voor mij." Na het Bos van Wallers wilde Brennan het wiel van Van der Poel wel volgen, maar lukte het niet meer. De Nederlander trok op 90 kilometer van de streep stevig door. 

Van der Poel rijdt weg na Bos van Wallers 

"Ik weet nog dat we van die strook afkwamen en Van der Poel aanviel. Ik zei tegen mezelf dat ook hij moe móest zijn. Maar toen gooide hij de biggest watt bomb die ik ooit heb gezien. Hij reed iedereen kapot op het asfalt. Op dat moment kraakte ik."

Lees ook... 📷 Nog een kerstcadeau nodig? Nike lanceert kledinglijn met Wout van Aert
Brennan werd uiteindelijk 44ste op 9 minuten, maar is wel tevreden met de ervaring die hij opdeed. "De reden om deel te nemen was simpel: ervaring opdoen, plezier maken, geen stress en Wout helpen als dat mogelijk was. Zo niet, wat had het dan uitgemaakt?"

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

📷 Nog een kerstcadeau nodig? Nike lanceert kledinglijn met Wout van Aert

📷 Nog een kerstcadeau nodig? Nike lanceert kledinglijn met Wout van Aert

18:01
"Onbegrijpelijk": de tijd dringt voor revelatie in het veld

"Onbegrijpelijk": de tijd dringt voor revelatie in het veld

20:30
🎥 Emilia gooit roet in het eten bij Van Aert en Visma-Lease a Bike

🎥 Emilia gooit roet in het eten bij Van Aert en Visma-Lease a Bike

12:00
Van der Poel slechte kopman? Ex-ploegmaat ziet groot verschil met Pedersen

Van der Poel slechte kopman? Ex-ploegmaat ziet groot verschil met Pedersen

20:00
Toch weer spanningen? Skjelmose valt uit de lucht over Ayuso

Toch weer spanningen? Skjelmose valt uit de lucht over Ayuso

19:00
Met steun van Iserbyt: ex-crosser klaagt grote gevolgen van betaalmuur aan

Met steun van Iserbyt: ex-crosser klaagt grote gevolgen van betaalmuur aan

18:30
Gunt Pogacar hem zege in Parijs-Roubaix? Vermeersch spreekt klare taal

Gunt Pogacar hem zege in Parijs-Roubaix? Vermeersch spreekt klare taal

17:00
Domme tactiek van Visma-LaB in de Tour? Benoot zet critici op hun plaats

Domme tactiek van Visma-LaB in de Tour? Benoot zet critici op hun plaats

16:30
Extra duel met Van der Poel: Thibau Nys gooit zijn programma om

Extra duel met Van der Poel: Thibau Nys gooit zijn programma om

15:55
Tim Wellens is geschrokken: ritzege in de Tour had grote impact

Tim Wellens is geschrokken: ritzege in de Tour had grote impact

15:00
Waar is Fem van Empel? Bondscoach komt met korte update

Waar is Fem van Empel? Bondscoach komt met korte update

14:00
Sven Nys vreest en deelt stevige waarschuwing uit aan Lidl-Trek over Thibau Nys

Sven Nys vreest en deelt stevige waarschuwing uit aan Lidl-Trek over Thibau Nys

13:30
Viel Van der Poel uit zijn rol? Ex-renner velt oordeel over zijn uitspraken

Viel Van der Poel uit zijn rol? Ex-renner velt oordeel over zijn uitspraken

13:00
Eerste duel Van der Poel-Van Aert: bondscoach kiest zijn favoriet

Eerste duel Van der Poel-Van Aert: bondscoach kiest zijn favoriet

12:30
📷 Soudal Quick-Step pakt uit met opvallend shirt voor 2026: Tim Merlier onthult reden

📷 Soudal Quick-Step pakt uit met opvallend shirt voor 2026: Tim Merlier onthult reden

11:00
Komt de Tour weer naar België? Brussel wil stevig uitpakken

Komt de Tour weer naar België? Brussel wil stevig uitpakken

10:00
"Met alle respect": bedenkingen bij entree van Wout van Aert in de cross

"Met alle respect": bedenkingen bij entree van Wout van Aert in de cross

07:00
Verrassende keuze van Van der Poel: Roodhooft komt met verklaring

Verrassende keuze van Van der Poel: Roodhooft komt met verklaring

09:00
Tim Wellens doet boekje open over lonen bij UAE Team Emirates-XRG

Tim Wellens doet boekje open over lonen bij UAE Team Emirates-XRG

08:30
Winnaar Amstel Gold Race neemt verrassende beslissing over zijn toekomst

Winnaar Amstel Gold Race neemt verrassende beslissing over zijn toekomst

08:00
"Slaat helemaal nergens op": Zonneveld is duidelijk over Van der Poel

"Slaat helemaal nergens op": Zonneveld is duidelijk over Van der Poel

07:30
Vader Adrie van der Poel geeft Thibau Nys weinig hoop voor komende crossen

Vader Adrie van der Poel geeft Thibau Nys weinig hoop voor komende crossen

15/12
Evenepoel komt met prachtige woorden over zijn vrouw Oumi

Evenepoel komt met prachtige woorden over zijn vrouw Oumi

15/12
"Belangenconflict": Pogacar heel erg duidelijk over grootste uitdaging

"Belangenconflict": Pogacar heel erg duidelijk over grootste uitdaging

15/12
Sven Nys staat voor belangrijke beslissing over zoon Thibau

Sven Nys staat voor belangrijke beslissing over zoon Thibau

15/12
Krijgt Evenepoel niet te veel loon voor wat hij maar koerst?

Krijgt Evenepoel niet te veel loon voor wat hij maar koerst?

15/12
📷 Klaar voor duel met Van der Poel: Van Aert zet comebackweek goed in

📷 Klaar voor duel met Van der Poel: Van Aert zet comebackweek goed in

15/12
"Ik durf niet meer": Vermeersch doet opvallende uitspraak over Pogacar

"Ik durf niet meer": Vermeersch doet opvallende uitspraak over Pogacar

15/12
Thibau Nys spreekt klare taal richting supporters na cross Namen

Thibau Nys spreekt klare taal richting supporters na cross Namen

15/12
Wellens zeker over duel Kamp-Vanthourenhout: "Hij zal er spijt van hebben"

Wellens zeker over duel Kamp-Vanthourenhout: "Hij zal er spijt van hebben"

15/12
Evenepoel amper paar uur in België voor trofee van Sportman van het Jaar

Evenepoel amper paar uur in België voor trofee van Sportman van het Jaar

15/12
📷 OFFICIEEL INEOS Grenadiers heeft zijn topsprinter beet

📷 OFFICIEEL INEOS Grenadiers heeft zijn topsprinter beet

15/12
📷 Zo ziet de nieuwe look van Red Bull-BORA-hansgrohe voor 2026 eruit

📷 Zo ziet de nieuwe look van Red Bull-BORA-hansgrohe voor 2026 eruit

15/12
Na zijn uithaal naar Kamp: Vanthourenhout stevig op zijn plaats gezet

Na zijn uithaal naar Kamp: Vanthourenhout stevig op zijn plaats gezet

15/12
Kans verkeken in Namen: Sven Nys heeft slecht nieuws over zoon Thibau

Kans verkeken in Namen: Sven Nys heeft slecht nieuws over zoon Thibau

15/12
'Nieuwe Van der Poel' maakt indruk: 18-jarige doet monden openvallen in Namen

'Nieuwe Van der Poel' maakt indruk: 18-jarige doet monden openvallen in Namen

15/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Remco Evenepoel Tadej Pogacar Wout Van Aert Sven Nys Tim Wellens Juan Ayuso Mattias Skjelmose Michael Vanthourenhout Thijs Zonneveld Bart Wellens Florian Vermeersch Axel Merckx Johan Museeuw Gerben De Knegt Tim Merlier Gianni Vermeersch Fem van Empel Tiesj Benoot

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved