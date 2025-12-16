Brennan van zijn sokken geblazen door Van der Poel: "Nog nooit gezien"

Matthew Brennan maakte dit jaar zijn debuut in Parijs-Roubaix. De Brit zat telkens goed vooraan, tot Mathieu van der Poel doortrok na het Bos van Wallers.

Door zijn stormachtige ontwikkeling stond Matthew Brennan dit voorjaar plots aan de start van Parijs-Roubaix. De toen 19-jarige Brit was de laatste man bij Wout van Aert en tot het Bos van Wallers reden ze samen.

Brennan volgde Van der Poel bewust niet

Bij zijn debuut koos Brennan voor het wiel van debutant Pogacar, niet van de latere winnaar Mathieu van der Poel. "Hij sprong van hot naar her, op stoepranden, hij volgde iedereen", zegt Brennan bij Inside the Beehive over de Nederlander.

"Ik dacht: ‘daar ga ik me niet tussen mengen’. Hij was veel te behendig voor mij." Na het Bos van Wallers wilde Brennan het wiel van Van der Poel wel volgen, maar lukte het niet meer. De Nederlander trok op 90 kilometer van de streep stevig door.

Van der Poel rijdt weg na Bos van Wallers

"Ik weet nog dat we van die strook afkwamen en Van der Poel aanviel. Ik zei tegen mezelf dat ook hij moe móest zijn. Maar toen gooide hij de biggest watt bomb die ik ooit heb gezien. Hij reed iedereen kapot op het asfalt. Op dat moment kraakte ik."

Lees ook... 📷 Nog een kerstcadeau nodig? Nike lanceert kledinglijn met Wout van Aert›

Brennan werd uiteindelijk 44ste op 9 minuten, maar is wel tevreden met de ervaring die hij opdeed. "De reden om deel te nemen was simpel: ervaring opdoen, plezier maken, geen stress en Wout helpen als dat mogelijk was. Zo niet, wat had het dan uitgemaakt?"