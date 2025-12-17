Van Lotto naar Bahrain: Segaert draait niet rond de pot over reden transfer

Van Lotto naar Bahrain: Segaert draait niet rond de pot over reden transfer
Foto: © photonews

Na vier jaar trok Alec Segaert de deur achter zich dicht bij Lotto. De 22-jarige Belg tekende een contract voor drie seizoenen bij Bahrain Victorious.

De overstap van Alec Segaert naar Bahrain Victorious kwam niet helemaal als een verrassing. Zijn broer en tranier Loïc is sinds 2024 aan de slag als performance coach bij de ploeg uit het Midden-Oosten. 

Segaert over keuze voor Bahrain-Victorious

"Ik ben erg blij dat ik na vier seizoenen bij Lotto een nieuwe omgeving ontdek", zegt Segaert bij Cyclism'Actu"Ik heb daar alles geleerd en het was de ideale omgeving om prof te worden; de sfeer was erg familiair en er waren voornamelijk Belgen."

"Bij Bahrein is het een beetje anders...", geeft hij toe, maar slechter is het volgens Segaert niet. "Ik had verandering nodig. Het is een internationaal team, er zijn veel buitenlandse renners, maar het is geweldig. Ik ben heel hartelijk ontvangen."

Over de reden om bij Bahrain Victorious te tekenen en niet bij Lotto-Intermarché draait Segaert ook niet rond de pot. "Ik heb hier getekend om voor een ploeg te rijden met meer middelen", stelt Segaert. 

Parijs-Roubaix en de Giro


"Ik hoop echt goed te presteren in de Vlaamse klassiekers", doet hij zijn ambities uit de doeken.  "En dan liefst in Parijs-Roubaix. Ik ben hier ook om het team te helpen. In de Giro is mijn doel om de kopmannen zo goed mogelijk te ondersteunen. En om het goed te doen in de tijdrit."

