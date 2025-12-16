Waar is Fem van Empel? Bondscoach komt met korte update

Foto: © photonews

Ook dit weekend in Antwerpen en Koksijde zal Fem van Empel niet aan de start staan. De wereldkampioene reed sinds 1 november geen enkele cross meer.

Met een zesde plaats in Ruddervoorde en overwinningen in Woerden en Heerderstrand begon Fem van Empel goed aan het seizoen. Op de Koppenberg liep het echter fout, al na vijf minuten moest Van Empel opgeven. 

Sindsdien stond Van Empel niet meer aan de start en dat zal ook dit weekend niet gebeuren in Antwerpen en Koksijde. De lange afwezigheid van Van Empel wordt stilaan onrustwekkend, want dit voorjaar trok ze na twee crossen ook al de stekker uit haar wegseizoen. 

Fysiek en mentaal probleem Van Empel

Volgens Van Empel had ze het toen mentaal moeilijk en vond ze geen plezier meer in het wegwielrennen. Ze koos daarom om volop te focussen op het veldrijden, maar dat verloopt dus ook niet van een leien dakje. 

Ploegleider Jan Boven liet bij het BD al weten dat het probleem zowel fysiek als mentaal is. Na de Koppenbergcross werd Van Empel ziek, wellicht door een te smalle basis. In Spanje probeert ze dat weg te werken op stage. 

Wanneer komt Van Empel weer in actie?


"Ik weet wat er speelt. Ze zit fysiek en mentaal niet in haar beste periode. Laten we het daar maar op houden", zegt bondscoach Gerben de Knegt bij Het Nieuwsblad. Wanneer en of Van Empel dit seizoen nog zal crossen, is niet duidelijk. 

Fem van Empel

