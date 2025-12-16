Van der Poel slechte kopman? Ex-ploegmaat ziet groot verschil met Pedersen

Na twee jaar bij Alpecin-Deceuninck vertrok de Deen Søren Kragh Andersen dit jaar naar Lidl-Trek. Hij merkte dan ook een groot verschil tussen kopmannen Mathieu van der Poel en Mads Pedersen.

Niemand die kopmannen beter kan vergelijken dan renners die allebei met hen heeft samengereden. De Deen Søren Kragh Andersen (31) is er daar één van, hij reed in dienst van Mathieu van der Poel en Mads Pedersen.

Pedersen meer betrokken dan Van der Poel

In 2023 en 2024 reed Kragh Andersen bij Alpecin-Deceuninck, sinds dit jaar bij Lidl-Trek. "Mads is veel meer betrokken", zegt de Deen bij Feltet. "Hij betrekt mij en alle andere renners om hem heen bij zijn project, en bij zijn ideeën over planning en training."

"Hij pakt het op een andere manier aan, hij legt het uit en werkt het verder uit." En dat was bij Mathieu van der Poel minder het geval, vond Kragh Andersen. Hij was minder betrokken bij zijn ploegmaats.

"Van der Poel had ons natuurlijk wel nodig, maar alleen op de dag van de wedstrijd. De rest van de tijd was voor hem niet zo belangrijk. Hij had zijn eigen voorbereiding", stelde Kragh Andersen.

Kragh Andersen ziet Pedersen als vriend

"Mads is een vriend, niet alleen omdat we elkaar kennen van toen we jong waren, maar ook omdat hij is wie hij in de ploeg. Ik denk niet dat er één renner in het team is die hem niet als vriend zou beschouwen, dat maakt het wel een beetje anders."