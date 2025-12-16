🎥 Emilia gooit roet in het eten bij Van Aert en Visma-Lease a Bike

Visma-Lease a Bike is op stage in Spanje en daar is ook Wout van Aert op aanwezig. Afgelopen weekend kregen ze echter af te rekenen met stormweer

Tussen 8 en 16 december is Visma-Lease a Bike op stage in het Spaanse Olivia, in de regio Valencia. Eind oktober vorig jaar kwamen 237 mensen om het leven bij dodelijke overstromingen in Valencia.

In de Spaanse regio zijn ze dus op hun hoede als er opnieuw stormweer wordt aangekondigd. Dat was vorig weekend het geval. Door storm Emilia werd zelfs code rood ingevoerd en kreeg iedereen in de regio ook een waarschuwingsbericht.

Regen in plaats van zon voor Van Aert en co

Ook Wout van Aert, dat toont hij zelf op zijn sociale media in zijn weekoverzicht. Visma-Lease a Bike trok naar Spanje voor de zon, maar kreeg dus regen en ondergelopen straten op zijn bord.

Dat hield en co echter niet tegen om zondag en maandag toch te trainen. "Geen Belgische storm", schreef Van Aert zondag op Strava. "Mooi alternatief", klonk het maandag. De plannen moesten dan toch wat aangepast worden.

Rentree Van Aert in Wereldbeker Antwerpen

Van Aert keert dinsdag of woensdag terug naar België, want zaterdag staat hij al aan de start van de Wereldbeker in Antwerpen. Daar wacht meteen een eerste confrontatie met Mathieu van der Poel.



