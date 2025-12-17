Sinds 16 oktober niet meer in actie gekomen: Belgische veldrijdster nog niet klaar voor comeback

De lijdensweg is nog niet ten einde voor Alicia Franck. De Belgische veldrijdster staat al zo'n twee maanden aan de kant en een terugkeer in het veld is nog niet voor meteen.

Met zes overwinningen in Nederland, Duitsland, Zwitserland en Zweden en ook nog en een derde plaats in Meulebeke en een vijfde plaats Ardooie was Alicia Franck (31) uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen.

Na de cross in Ardooie liep het echter mis. Franck had zo'n twee weken last van koorts en de oorzaak werd maar niet gevonden. Na eindelijke testen werd bij de veldrijdster van de ploeg van Marc Herremans klierkoorts vastgesteld.

Franck nog niet klaar voor comeback

Sinds 16 oktober, intussen meer dan twee maanden geleden, reed Franck haar laatste cross. Ze is inmiddels aan het trainen in Spanje, maar Franck is nog niet fit om al opnieuw te crossen.

"Na enkele weken in Spanje voel ik me langzaam weer een atleet worden", schrijft de renster van Lotto-X-Oats Athletes for Hope op haar Instagram. "Maar een terugkeer in de cross? Nog niet, maar elke dag ben ik weer wat dichter bij een rentree."

Marc Herremans sprak in november de hoop uit om Franck in januari opnieuw aan de start te zien van een cross. Al zei hij dat wel voorzichtig, het zal nog moeten blijken of dat ook haalbaar zal zijn.



