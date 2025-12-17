Van Aert te oud? Ex-renner ziet Visma-Lease a Bike juiste keuze maken

Visma-Lease a Bike verlengde het contract van Matthew Brennan (20) tot eind 2029. Door hun oudere kopmannen lijkt het ook stilaan nodig te zijn om aan de vervangingen van Jonas Vingegaard en Wout van Aert te denken.

Afgelopen seizoen maakte Matthew Brennan bijzonder veel indruk. In zijn eerste jaar bij de profs won de 20-jarige Brit twaalf keer, niemand bij de Nederlandse ploeg deed beter in 2025.

Visma-Lease a Bike legt Brennan vast tot 2029

Visma-Lease a Bike brak het contract van Brennan opnieuw open en legde hem vast tot eind 2029. "Het is een parel", zegt ex-renner Bobbie Traksel bij Kop over Kop. "Met zijn leeftijd komt hij snel, dus je moet voorzichtig zijn met hem."

"Maar hij is niet alleen een sprinter. In Denain maakte hij in zijn eentje de oversteek. Dat zijn signalen waarvan je denkt: wow, wat hij hier doet..." En Brennan is ook belangrijk voor de toekomst van Visma-Lease a Bike.

Vervanger voor Van Aert of Vingegaard?

"Hij is een heel belangrijke en noodzakelijke renner voor Visma-Lease a Bike. Ze hebben heel veel talenten, maar de echte pareltjes zie ik er nog niet tussen. Ook een vervanger van Vingegaard of een Wout van Aert, die nog steeds mooie dingen laat zien maar wel minder wordt."

Vingegaard werd onlangs 29 jaar, Van Aert vierde in september zijn 31ste verjaardag. "Ze hebben dit soort mannen wel nodig, willen ze een topploeg blijven", stelt Traksel nog over Brennan.