Spat Tourdroom uiteen? Unibet Rose Rockets krijgt eerste tegenslag

Het parcours en de wildcards voor Parijs-Nice zijn uitgedeeld. Unibet Rose Rockets, een Franse ploeg die mag dromen van een debuut in de Tour, zal er volgend jaar echter niet bij zijn.

Door het verdwijnen van Intermarché-Wanty en Arkéa B&B Hotels uit het peloton ligt de weg voor Unibet Rose Rockets open om volgend jaar hun debuut te maken in de Tour de France met een wildcard.

Geen wildcard voor Parijs-Nice

De 18 ploegen uit de WorldTour moeten aan de start staan, de organisatie krijgt daarnaast nog enkele wildcards om uit te delen aan ProTeams. In Parijs-Nice zullen dat Cofidis, Pinarello-Q36.5, Tudor en TotalEnergies zijn.

Cofidis, Pinarello-Q36.5, Tudor krijgen hun wildcard doordat ze de beste drie ProTeams waren in 2025, TotalEnergies werd gekozen door de organisatie. Geen Unibet Rose Rockets dus, maar impact op hun droom voor de Tour moet dat niet hebben.

Krijgt Unibet Rose Rockets wildcard voor de Tour?

Parijs-Nice krijgt namelijk maar één wildcard om zelf uit te delen, in de Tour zijn dat er twee. In de Tour komt er dus nog een ploeg bij en als enige overgebleven Frans ProTeam lijkt Unibet Rose Rockets de grootste kans te maken.

Tenzij de Tour kiest om niet al hun wildcards uit te delen of er gekozen wordt voor de Italiaanse ploegen VF Group-Bardiani CSF-Faizanè of de Spaanse ploegen Burgos-Burpellet-BH, Caja Rural-Seguros RGA en Equipo Kern Pharma.



