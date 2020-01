Startplaats Omloop Het Nieuwsblad blijft nog zeker vijf jaar in zelfde stad

De Omloop Het Nieuwsblad is al jaren de eerste afspraak van het Vlaamse wielerseizoen. Daar gaat niet meteen verandering in komen. De koers wordt op gang getrokken in een prachtig decor en ook dat zal nog wel even duren. De startplaats blijft de komende jaren dezelfde.

De wielerwedstrijd zal ook de volgende vijf jaren van start gaan in Gent. Dat bevestigt de Gentse schepen van Sport Sofie Bracke aan de krant die de naam draagt van deze eendagskoers. Dat de start in recente edities vele fans naar de stad lokte, heeft indruk gemaakt op de organisatie. Vandaar een nieuwe overeenkomst. Die zal dus zeker lopen tot het jaar 2025. Eerder was Gent uiteraard ook reeds aankomstplaats van de Omloop Het Nieuwsblad. Dat is niet meer het geval sinds 2017. In 2019 lag de finish van de koers in Ninove.