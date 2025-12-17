Eddy Merckx al een jaar op de sukkel: de Kannibaal onthult zijn grootste hoop

Eddy Merckx al een jaar op de sukkel: de Kannibaal onthult zijn grootste hoop
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Een jaar geleden kwam Eddy Merckx ten val met de fiets en brak hij zijn heup. Na meerdere operaties is Merckx nog altijd aan het revalideren en hoopt hij ooit weer op de fiets te zitten.

Op 17 juni vierde Eddy Merckx zijn 80ste verjaardag, maar de Kannibaal heeft het sinds december vorig jaar lastig met zijn gezondheid. Door een heupbreuk na een val met de fiets moest Merckx meerdere keren onder het mes. 

Merckx nog altijd aan het revalideren

In totaal kreeg Merckx maar liefst vier protheses. Door complicaties met de eerste drie protheses ging Merckx pas in september een laatste keer onder het mes voor een definitieve prothese. Hij is dan ook nog altijd aan het revalideren. 

"Bij elke nieuwe operatie heeft papa een volledige narcose ondergaan", zegt zijn dochter Sabrina bij La Dernière Heure. "Dat was bijzonder zwaar voor hem. We hopen dat het ergste nu achter de rug is." 

Merckx hoopt ooit opnieuw te fietsen

"Ik wandel op een loopband en fiets op een hometrainer. Ik hoop ooit opnieuw te kunnen fietsen", zegt Merckx over zijn revalidatie. Iedere week gaat Merckx vier keer langs bij een kinesist. 


"Ik maak momenteel moeilijke tijden door, maar ik ben heel gelukkig om mijn kinderen en kleinkinderen te zien opgroeien. Wat ik hoop voor de toekomst? Dat ik mijn gezondheid volledig terugkrijg en kan blijven genieten van en met mijn naasten."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Eddy Merckx

Meer nieuws

"Stond niet op de planning": ongewoon debuut voor Evenepoel in 2026

"Stond niet op de planning": ongewoon debuut voor Evenepoel in 2026

20:30
Ondanks bijzonder moeilijke periode: Brand zegt waarom ze blijft crossen

Ondanks bijzonder moeilijke periode: Brand zegt waarom ze blijft crossen

20:00
Eerste duel Van der Poel-Van Aert: Herygers heeft geen goed nieuws

Eerste duel Van der Poel-Van Aert: Herygers heeft geen goed nieuws

19:00
Allebei op rij drie: Van der Poel en Van Aert krijgen goed nieuws uit Antwerpen

Allebei op rij drie: Van der Poel en Van Aert krijgen goed nieuws uit Antwerpen

18:00
Spat Tourdroom uiteen? Unibet Rose Rockets krijgt eerste tegenslag

Spat Tourdroom uiteen? Unibet Rose Rockets krijgt eerste tegenslag

17:00
🎥 "Grote doelen, grote plannen": Sven Nys deelt contractverlenging uit

🎥 "Grote doelen, grote plannen": Sven Nys deelt contractverlenging uit

16:30
📷 Klaar voor duel met Van der Poel? Van Aert laat van zich horen

📷 Klaar voor duel met Van der Poel? Van Aert laat van zich horen

16:00
"Teleurgesteld": Remco Evenepoel windt er geen doekjes om

"Teleurgesteld": Remco Evenepoel windt er geen doekjes om

15:00
📷 Geen controversiële 'regenboog' meer: Kim Le Court ziet er plots helemaal anders uit

📷 Geen controversiële 'regenboog' meer: Kim Le Court ziet er plots helemaal anders uit

14:00
Verdonschot zegt veldrijden vaarwel én solliciteerde al voor verassende nieuwe job

Verdonschot zegt veldrijden vaarwel én solliciteerde al voor verassende nieuwe job

13:30
Stevige cadeaus van Pogacar bij Tourzege? Wellens onthult de waarheid

Stevige cadeaus van Pogacar bij Tourzege? Wellens onthult de waarheid

13:00
Van Lotto naar Bahrain: Segaert draait niet rond de pot over reden transfer

Van Lotto naar Bahrain: Segaert draait niet rond de pot over reden transfer

12:30
Van Aert te oud? Ex-renner ziet Visma-Lease a Bike juiste keuze maken

Van Aert te oud? Ex-renner ziet Visma-Lease a Bike juiste keuze maken

12:00
Transfer van Evenepoel: CEO onthult wat Lipowitz daar écht van denkt

Transfer van Evenepoel: CEO onthult wat Lipowitz daar écht van denkt

11:00
Laura Verdonschot (29) hakt de knoop door: "Kan ik me niet meer inbeelden"

Laura Verdonschot (29) hakt de knoop door: "Kan ik me niet meer inbeelden"

10:00
Albert plots co-commentator in de cross: Herygers komt met verklaring

Albert plots co-commentator in de cross: Herygers komt met verklaring

09:30
"Moeten hun mond houden": Pedersen haalt stevig uit over Pogacar en Van der Poel

"Moeten hun mond houden": Pedersen haalt stevig uit over Pogacar en Van der Poel

09:00
Evenepoel rijdt de Ronde niet: CEO Denk zegt nog één keer waarom

Evenepoel rijdt de Ronde niet: CEO Denk zegt nog één keer waarom

08:30
Sinds 16 oktober niet meer in actie gekomen: Belgische veldrijdster nog niet klaar voor comeback

Sinds 16 oktober niet meer in actie gekomen: Belgische veldrijdster nog niet klaar voor comeback

08:00
Dé reden waarom Nys faalde? Zonneveld ziet groot verschil met Van der Poel

Dé reden waarom Nys faalde? Zonneveld ziet groot verschil met Van der Poel

07:00
Brennan van zijn sokken geblazen door Van der Poel: "Nog nooit gezien"

Brennan van zijn sokken geblazen door Van der Poel: "Nog nooit gezien"

21:30
"Onbegrijpelijk": de tijd dringt voor revelatie in het veld

"Onbegrijpelijk": de tijd dringt voor revelatie in het veld

16/12
Van der Poel slechte kopman? Ex-ploegmaat ziet groot verschil met Pedersen

Van der Poel slechte kopman? Ex-ploegmaat ziet groot verschil met Pedersen

16/12
Toch weer spanningen? Skjelmose valt uit de lucht over Ayuso

Toch weer spanningen? Skjelmose valt uit de lucht over Ayuso

16/12
Met steun van Iserbyt: ex-crosser klaagt grote gevolgen van betaalmuur aan

Met steun van Iserbyt: ex-crosser klaagt grote gevolgen van betaalmuur aan

16/12
📷 Nog een kerstcadeau nodig? Nike lanceert kledinglijn met Wout van Aert

📷 Nog een kerstcadeau nodig? Nike lanceert kledinglijn met Wout van Aert

16/12
Gunt Pogacar hem zege in Parijs-Roubaix? Vermeersch spreekt klare taal

Gunt Pogacar hem zege in Parijs-Roubaix? Vermeersch spreekt klare taal

16/12
Domme tactiek van Visma-LaB in de Tour? Benoot zet critici op hun plaats

Domme tactiek van Visma-LaB in de Tour? Benoot zet critici op hun plaats

16/12
Extra duel met Van der Poel: Thibau Nys gooit zijn programma om

Extra duel met Van der Poel: Thibau Nys gooit zijn programma om

16/12
Tim Wellens is geschrokken: ritzege in de Tour had grote impact

Tim Wellens is geschrokken: ritzege in de Tour had grote impact

16/12
Waar is Fem van Empel? Bondscoach komt met korte update

Waar is Fem van Empel? Bondscoach komt met korte update

16/12
Sven Nys vreest en deelt stevige waarschuwing uit aan Lidl-Trek over Thibau Nys

Sven Nys vreest en deelt stevige waarschuwing uit aan Lidl-Trek over Thibau Nys

16/12
Viel Van der Poel uit zijn rol? Ex-renner velt oordeel over zijn uitspraken

Viel Van der Poel uit zijn rol? Ex-renner velt oordeel over zijn uitspraken

16/12
Eerste duel Van der Poel-Van Aert: bondscoach kiest zijn favoriet

Eerste duel Van der Poel-Van Aert: bondscoach kiest zijn favoriet

16/12
🎥 Emilia gooit roet in het eten bij Van Aert en Visma-Lease a Bike

🎥 Emilia gooit roet in het eten bij Van Aert en Visma-Lease a Bike

16/12
📷 Soudal Quick-Step pakt uit met opvallend shirt voor 2026: Tim Merlier onthult reden

📷 Soudal Quick-Step pakt uit met opvallend shirt voor 2026: Tim Merlier onthult reden

16/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Thibau Nys Remco Evenepoel Sven Nys Tadej Pogacar Tim Wellens Mads Pedersen Florian Vermeersch Paul Herygers Laura Verdonschot Thijs Zonneveld Juan Ayuso Mattias Skjelmose Alicia Franck Niels Albert Bart Wellens Jonas Vingegaard Rasmussen Loic Segaert Kimberley Le Court De Billot

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved