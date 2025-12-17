Eddy Merckx al een jaar op de sukkel: de Kannibaal onthult zijn grootste hoop

Een jaar geleden kwam Eddy Merckx ten val met de fiets en brak hij zijn heup. Na meerdere operaties is Merckx nog altijd aan het revalideren en hoopt hij ooit weer op de fiets te zitten.

Op 17 juni vierde Eddy Merckx zijn 80ste verjaardag, maar de Kannibaal heeft het sinds december vorig jaar lastig met zijn gezondheid. Door een heupbreuk na een val met de fiets moest Merckx meerdere keren onder het mes.

Merckx nog altijd aan het revalideren

In totaal kreeg Merckx maar liefst vier protheses. Door complicaties met de eerste drie protheses ging Merckx pas in september een laatste keer onder het mes voor een definitieve prothese. Hij is dan ook nog altijd aan het revalideren.

"Bij elke nieuwe operatie heeft papa een volledige narcose ondergaan", zegt zijn dochter Sabrina bij La Dernière Heure. "Dat was bijzonder zwaar voor hem. We hopen dat het ergste nu achter de rug is."

Merckx hoopt ooit opnieuw te fietsen

"Ik wandel op een loopband en fiets op een hometrainer. Ik hoop ooit opnieuw te kunnen fietsen", zegt Merckx over zijn revalidatie. Iedere week gaat Merckx vier keer langs bij een kinesist.



"Ik maak momenteel moeilijke tijden door, maar ik ben heel gelukkig om mijn kinderen en kleinkinderen te zien opgroeien. Wat ik hoop voor de toekomst? Dat ik mijn gezondheid volledig terugkrijg en kan blijven genieten van en met mijn naasten."